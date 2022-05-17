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拒保爭議延燒 富邦產聲明：兩類對象權益不受影響

聯合報／ 記者巫其倫／台北即時報導
國內確診人數激增，造成近日保單理賠爭議頻傳，富邦產險因拒絕重複投保等措施，引爆大量民怨。報系資料照／記者鄭清元攝影
國內確診人數激增，造成近日保單理賠爭議頻傳，富邦產險因拒絕重複投保等措施，引爆大量民怨。報系資料照／記者鄭清元攝影

國內確診人數激增，造成近日保單理賠爭議頻傳，富邦產險因拒絕重複投保等措施，引爆大量民怨。富邦人壽今天緊急說明，對於已完成承保簽發保單者，及已寄發續保通知書給保戶，並已收取保戶的保費者，保險契約就算是成立，公司一定會依保險契約執行保障與賠付，保戶既有權益不受影響。

富邦產險近日爭議不斷，引起大批保戶不滿，金管會和富邦產險成為眾矢之的，有網友將Google map的「金管會」更名為「金融監督管理委員會挺富邦A很大輸不起」，評價也被負評刷到1顆星，搜尋「富邦產險總公司」也被更名為「富邦產險輸不起總公司」，評價只剩1.7顆星。

為平息民怨，富邦也再次強調，對於近日防疫險續保風波，造成第一線面對客戶的業務人員肩上龐大的壓力，以及無法滿足所有投保客戶的期待，公司深感抱歉，也感謝業務人員的辛勞。

富邦表示，疫情確診案例大幅攀升下，大量投保需求湧進富邦產險，已超出公司可承受之風險胃納範圍，基於風險管理政策、維持公司經營安全穩定，同時更須確保本公司對所有保險保戶的履約能力，富邦產險不得不動態調整防疫險保單的經營策略與核保政策，並對已持有本公司或其他保險公司有效防疫險保單者婉拒承保。

富邦也說，自5月14日起，對於核保審查中的被保險人，若已持有富邦產險或其他保險公司有效防疫險保單者，將發送婉拒承保通知。

但富邦強調，對於本公司已完成承保簽發保單者，及已寄發續保通知書給保戶，並已收取保戶之保費者，保險契約即為成立，公司定會依保險契約執行保障與賠付，保戶既有權益不受影響。

富邦表示，為盡最大力量支持第一線營業同仁，富邦產險全體員工皆全力以赴處理爆量的投保、續保文件審查及理賠申請給付，希望能加快處理速度，減緩業務人員可能面對的質疑與不滿，希望全體同仁能同心協力，攜手妥善處理每一位客戶的需求，共同度過這段疫情。

富邦人壽 產險 保險

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