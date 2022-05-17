遇到富邦就轉彎？金管會駁：兩年開18張、逾3000萬罰單

富邦產對一人買多張防疫相關保單者，包括防疫險、疫苗險等，一律拒保，引發網友、立委撻伐，甚至網友在google map上將金管會及富邦產改名為「金管會挺富邦A很大輸不起」、「富邦產只賺不賠」，砲轟金管會遇到富邦就轉彎。

金管會晚間發出澄清稿表示，金管會對任何金融機構都依法監理，沒有遇到誰就轉彎，並表示金管會近兩年對富邦金裁罰了18件，包括處份罰鍰、糾正、停止銷售商品等，合計罰鍰3134萬元，其中就有5件重大裁罰、合計罰2600萬元。

金管會更洋洋灑灑羅列這5項重大缺失，包括富邦人壽兩件、北富銀兩件，富邦產也有一件缺失，其中富邦產是因住火險缺失，挨罰600萬元。

金管會強調，金管會對任何金融機構違法，都會考量違法事證和衡酌輕重做處份，並無任何不予處理的狀況，也沒有遇到哪一家金融機構就轉彎的情況。