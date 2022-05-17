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民眾自選「3+4」居家隔離 金管會：防疫保單要理賠

經濟日報／ 記者紀佳妘／即時報導

防疫政策持續鬆綁，「0+7」居家隔離新制今（17）日起實施，打滿三劑且快篩陰性即可免居家隔離，但仍保有維持「3+4」隔離的選擇權，產險業對此看法分歧，金管會今（17）日表示，指揮中心防疫政策原則上仍是採「3+4」，只是可另外選擇「0+7」，因此若維持「3+4」，保險公司當然要理賠，一切皆看保險契約條款約定。

指揮中心昨天宣布，今（17）日起實施「0+7」居家隔離新制，對於打滿三劑的民眾亦保有維持「3+4」隔離的選擇權。消息一出，由於防疫政策牽動防疫保單理賠問題，引起民眾高度關注。

對此，市場傳出有產險業者主張，民眾如果適用「0+7」居家隔離新制，卻選擇「3+4」，由於是自選保險事故，將不予理賠，但亦也其他業者認為，按照指揮中心政策、保單條款來看，打滿3劑的民眾選擇「3+4」方案，原則上會拿到隔離通知書，因此仍以隔離通知書作為是否理賠隔離定額補償費用。

金管會保險局副局長林志憲表示，隔離定額補償費用在多數防疫險條款已有明定，依照傳染病防治法第48條，與確診者有密切接觸而接受隔離處置，而指揮中心防疫政策原則上仍是採「3+4」，只是可另外選擇「0+7」，因此若維持「3+4」，保險公司當然要理賠，一切皆看保險契約條款約定。

林志憲進一步指出，如果有拿到隔離通知書，代表民眾選擇「3+4」方案，保險公司即要依保險契約理賠，「所以就沒有小黃卡的議題」。

防疫保單 保險

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