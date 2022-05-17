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打3劑疫苗自選「3+4」要賠 金管會回答3大爭議一次看

聯合報／ 記者戴瑞瑤／台北即時報導
金管會保險局今在例行記者會上針對防疫險3大爭議做說明。記者戴瑞瑤／攝影
金管會保險局今在例行記者會上針對防疫險3大爭議做說明。記者戴瑞瑤／攝影

近期防疫險爭議燒不完，包含富邦產開第一槍拒絕買超過1張防疫險者核保，引發民怨，理賠爭議也層出不窮，包含密切接觸者打3劑疫苗後若自選「3+4」防疫險不理賠、家長陪同孩子隔離視同「自願隔離」不理賠等爭議，金管會保險局副局長林志憲今在例行記者會上針對3大爭議做說明，以下是記者會上提問與回應。

Q1：富邦產等產險公司主張複保險，針對買超過1張防疫險者不核保對嗎？

金管會：防疫險是定額保險，沒有複保險的問題，這是保險公司的核保政策，金管會已函請富邦產有責任將核保政策對外說明清楚。

首先，防疫保單是定額保險，「沒有複保險的問題」，也就說，保險公司核保後，不論客戶買多少張，都要依約履行責任，只要通過核保，就要負賠償責任，「就算是買11張，只要有核保就要負責。」

第二，保險公司受理民眾投保申請後，可以對被保險人的核保做綜合評估，來決定是否核保，這是屬於保險公司核保政策，跟複保險無關。這是保險公司核保政策，金管會已函請富邦產要充分對外說明。

第三，在社會上有很多經濟行為有賴於保險機制輔助，保險公司承擔太多防疫保單，確實會對經營活動機制產生影響。

Q2：密切接觸者打3劑疫苗後若自選「3+4」防疫險不理賠？

金管會：會理賠，防疫險契約條款是依照傳染病防治法第48條，跟確診者有接觸者，指揮中心針對密切接觸者原則上仍是採「3+4」，只是針對打三劑者可以再選擇「0+7」。如果是用「3+4」，就會收到隔離單，有隔離單就要理賠，「沒有要不要看小黃卡的問題」。

Q3：家長陪同孩子隔離視同「自願隔離」不理賠？

金管會：一切回到保險契約條款來看，保單條款都是依照傳染病防治法第48條，最大重點是「跟確診者接觸被隔離」，家長沒有跟確診者接觸，但是有拿到隔離單，保險公司在理賠時有查核機制在，會去了解是同時跟確診者接觸被隔離，保險公司也有舉證義務，舉證被保險人不是依照傳染病防治法第48條隔離。

保險 防疫保單 理賠

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