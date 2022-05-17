快訊

「烏克蘭需要英雄」：馬立波守軍撤離鋼鐵廠

台灣首府大學全面停辦 師生嘆「該來的還是來了」

北市再爆副發言人「快篩陽」 柯文哲嘆：明起又每天要篩了

疫情衝擊癌友改門診治療 台癌基金會盼放寬理賠

中央社／ 台北17日電
疫情衝擊醫療量能，不少癌症病患從住院治療被改為門診治療，商業保險恐不理賠醫療費用，台癌基金會盼放寬給付標準；圖為示意圖，非新聞當事人。報系資料照／記者潘俊宏攝影
疫情衝擊醫療量能，不少癌症病患從住院治療被改為門診治療，商業保險恐不理賠醫療費用，台癌基金會盼放寬給付標準；圖為示意圖，非新聞當事人。報系資料照／記者潘俊宏攝影

疫情衝擊醫療量能，不少癌症病患從住院治療被改為門診治療，商業保險恐不理賠醫療費用，台癌基金會盼放寬給付標準。指揮中心指揮官陳時中今天說，應由醫師判斷是否有住院需求，有必要就安排住院。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，本土病例連日突破6萬例大關，中央流行疫情指揮中心呼籲醫療院所降載，恐排擠其他患者就醫及保險理賠權益。

台灣癌症基金會今天下午發布新聞稿指出，許多癌症患者住院治療的療程被迫改到門診治療，但商業保險僅針對住院治療提供給付，癌症患者恐怕只能自費治療，無法負擔的癌友甚至可能放棄治療。

台灣癌症基金會保險諮詢顧問李柏泉表示，去年本土疫情3級警戒期間也曾出現過類似情況，當時國內人壽保險公司紛紛放寬理賠限制，開放3級警戒期間在門診治療也可理賠。

不過，李柏泉說，如今疫情已取消分級限制，加上本土疫情嚴峻，不少醫院將一定比例病床作為專責病床使用，其餘醫療量能全面降載，癌症患者再次被迫轉到門診治療，呼籲壽險公司應比照去年規定，放寬癌症病友理賠認定。

李柏泉建議，針對經醫師診斷必須住院治療的患者，因配合防疫規定改以門診治療，應比照住院規定核算住院醫療保險金；若屬規律性住院治療，則應比照前次住院日數給付。

陳時中今天下午在疫情記者會中表示，醫師應會根據醫療需要判定是否住院，若醫師認為沒有緊急狀況就不會住院，有緊急狀況、有必要就會住院，也會請醫院開立相關醫療費用證明，至於是否理賠則涉及保險合約訂定問題。

另外，指揮中心今天起開放打滿3劑疫苗者被匡列為密切接觸者時，可免居家隔離，被外界質疑是替保險公司解套。

陳時中說，保險歸保險、防疫歸防疫，牽扯在一起不好，這次防疫過程中也因保單干擾，增加行政上很多負擔，但防疫政策裡並沒有把保險公司立場放進來，只希望把生病的民眾照顧好。

保險 癌症 疫情

延伸閱讀

口服藥單日逾3千份創新高 瑞德西韋近期將到貨

51名醫護抱病返工、醫護不敢篩 陳時中：沒篩就沒確診

居隔政策掀保險之亂 陳時中：保險歸保險、防疫歸防疫

影／「0+7」疫情恐升溫政策會走回頭路？ 陳時中：沒打算

相關新聞

打3劑疫苗自選「3+4」要賠 金管會回答3大爭議一次看

近期防疫險爭議燒不完，包含富邦產開第一槍拒絕買超過1張防疫險者核保，引發民怨，理賠爭議也層出不窮，包含密切接觸者打3劑疫...

防疫險之亂 高嘉瑜批金管會遇到富邦就轉彎

富邦產險拒承保防疫險，引發民怨，民進黨立委高嘉瑜今天指出，從2020至今，多次質詢金管會遇到富邦就轉彎，從日盛金合併案到...

解析自選3+4防疫險爭議 保險學者：可獲隔離通知應理賠

防疫政策持續放寬，「0+7」新制今上路，打滿3劑疫苗且快篩陰性就可免居家隔離，但指揮中心昨晚急轉彎，強調民眾仍保有維持「...

高嘉瑜批遇到富邦就轉彎 金管會：不可能

富邦產險開第一槍拒承保已投保超過1張防疫險的保戶，引起民怨，民進黨立委高嘉瑜更痛批「金管會遇到富邦就轉彎」。金管會今澄清...

自選「3+4」防疫險賠不賠？ 產險業看法不一再掀爭議

防疫政策持續放寬，「0+7」新制今上路，打滿3劑疫苗且快篩陰性就可免居家隔離，但指揮中心昨晚急轉彎，強調民眾仍保有維持「...

保險業總工會三點聲明 譴責防疫保單重複投保退件

中華民國保險業務聯合總工會今(17)日以「譴責奧步 反對卸責 力挺保戶」為題，發表三點聲明，譴責產險公司對於防疫保單重複...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。