疫情衝擊癌友改門診治療 台癌基金會盼放寬理賠

疫情衝擊醫療量能，不少癌症病患從住院治療被改為門診治療，商業保險恐不理賠醫療費用，台癌基金會盼放寬給付標準。指揮中心指揮官陳時中今天說，應由醫師判斷是否有住院需求，有必要就安排住院。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，本土病例連日突破6萬例大關，中央流行疫情指揮中心呼籲醫療院所降載，恐排擠其他患者就醫及保險理賠權益。

台灣癌症基金會今天下午發布新聞稿指出，許多癌症患者住院治療的療程被迫改到門診治療，但商業保險僅針對住院治療提供給付，癌症患者恐怕只能自費治療，無法負擔的癌友甚至可能放棄治療。

台灣癌症基金會保險諮詢顧問李柏泉表示，去年本土疫情3級警戒期間也曾出現過類似情況，當時國內人壽保險公司紛紛放寬理賠限制，開放3級警戒期間在門診治療也可理賠。

不過，李柏泉說，如今疫情已取消分級限制，加上本土疫情嚴峻，不少醫院將一定比例病床作為專責病床使用，其餘醫療量能全面降載，癌症患者再次被迫轉到門診治療，呼籲壽險公司應比照去年規定，放寬癌症病友理賠認定。

李柏泉建議，針對經醫師診斷必須住院治療的患者，因配合防疫規定改以門診治療，應比照住院規定核算住院醫療保險金；若屬規律性住院治療，則應比照前次住院日數給付。

陳時中今天下午在疫情記者會中表示，醫師應會根據醫療需要判定是否住院，若醫師認為沒有緊急狀況就不會住院，有緊急狀況、有必要就會住院，也會請醫院開立相關醫療費用證明，至於是否理賠則涉及保險合約訂定問題。

另外，指揮中心今天起開放打滿3劑疫苗者被匡列為密切接觸者時，可免居家隔離，被外界質疑是替保險公司解套。

陳時中說，保險歸保險、防疫歸防疫，牽扯在一起不好，這次防疫過程中也因保單干擾，增加行政上很多負擔，但防疫政策裡並沒有把保險公司立場放進來，只希望把生病的民眾照顧好。