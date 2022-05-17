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迎疫後無接觸旅遊趨勢！易飛網導入台灣Pay行動支付

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
易飛網宣布導入台灣Pay行動支付系統，提供旅人「無接觸旅遊」的支付體驗，成為全台首家與台灣Pay合作的上市櫃旅行社。圖/易飛網提供
易飛網宣布導入台灣Pay行動支付系統，提供旅人「無接觸旅遊」的支付體驗，成為全台首家與台灣Pay合作的上市櫃旅行社。圖/易飛網提供

迎接疫後數位旅遊新趨勢，旅遊電商集團易飛網（2734）宣布導入台灣Pay行動支付系統，提供旅人「無接觸旅遊」的支付體驗，成為全台首家與台灣Pay合作的上市櫃旅行社，同時為歡慶易飛網邁向行動支付全新里程碑，即日起至10月31日止，凡單筆消費以台灣Pay支付滿2,000元以上，最高可享相當於七五折的旅遊金回饋，邀請全台行動支付旅人來趟「一鍵」搞定的全新旅遊體驗。

易飛網董事長周昀生表示，新冠肺炎疫情改變全球旅人旅遊習慣，更催生「無接觸旅遊」風潮，促使旅遊產業面臨數位轉型的變革，而企業的「數位力」更是取決轉型成功與否的關鍵，易飛網延續身為全台第一家線上旅行社的數位化優勢，旗下除有廉航比價網路平台、中小型旅行社B2B數位系統等數位利器外，今年更進軍行動支付場域，除於1月份導入全台使用人數居冠的街口支付，本次更進一步與台灣Pay合作，成為全台首家導入公營行動支付的上市櫃旅行社。

周昀生指出，進一步深耕行動支付領域的關鍵，在於洞察旅人消費行為的大數據分析，易飛網首先透過導入街口支付，並分析今年1月至4月間消費者以行動支付下單比例，不僅呈逐月攀升，短短四個月更成長超過三成，且以40歲以下的白領上班族及小資年輕人為主要族群，加上過去政府推動五倍券綁定、本月起繳稅季起跑等題材加持下，易飛網相當看好台灣Pay未來的市場潛力，也成為催生本次合作的重要關鍵，未來也將積極爭取與LINE Pay、Apple Pay、Google Pay等廣受國人喜愛的行動支付系統合作，進一步擴大易飛網的行動支付生態系。

易飛網表示，為歡慶易飛網邁向行動支付新里程碑，並鼓勵民眾體驗無接觸旅遊的便利，即日起至10月31日止推出「易飛網Pay你趣旅遊」活動，凡於易飛網官網以台灣Pay消費滿額達2,000元(含)以上，且選擇第一銀行金融卡或帳戶付款，最高可獲得價值500元的旅遊金回饋，可折抵易飛網全商品，包括時下最夯的馬祖藍眼淚南北之星船票、華信假期金澎花東機加酒、夏日浮潛戲水行程、防疫旅館、國內外機票及旅遊等商品，名額有限，心動不如馬上行動。

欲了解更多活動內容，可洽易飛網客服專線(02)7725-0800轉4，或至易飛網官網查詢https://bit.ly/3l9rbs1

行動支付

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