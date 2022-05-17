「3+4」變自願隔離不賠？ 產險業傾向以隔離通知書為準

中央流行疫情指揮中心宣布，今（17）日起實施「0+7」居家隔離新制，民眾亦保有維持「3+4」隔離的選擇權，立委高嘉瑜抨擊，打3劑選「3+4居家隔離」也是「自願隔離」不理賠，直呼保單之亂已經變成鬧劇一場，但目前以防疫政策、保單條款來看，業界仍傾向防疫險是否理賠隔離定額補償金，仍以隔離通知書為準。

根據中央流行疫情指揮中心昨日下午宣布將於今日上路的新措施，未來只要打滿三劑疫苗，就不必「3+4」，可以「0+7」，也就是在七天的自主管理期間，只要快篩陰，就可以出門，不必隔離。

消息一出，大大影響防疫險保單的理賠，指揮中心昨日晚間急轉彎，指揮中心代理發言人羅一鈞表示，民眾仍保有維持「3+4」隔離的選擇權。也就是說，有防疫保單的人，就算打滿三劑疫苗，也可以選擇「3+4」，獲得隔離理賠金。

不過，立委高嘉瑜今日在臉書發文表示，保險公司不理賠理由百百種，有業者揚言，打3劑選「3+4居家隔離」也是「自願隔離」不理賠，難怪王必勝說保險造成PCR之亂、打破防疫布局，現在在保險公司眼裡打3劑也是不賠的理由，打3劑竟變成對保戶的懲罰，直呼保單之亂已經變成鬧劇一場，「誠信破產的保險公司跟金管會到底要怎麼面對保戶？」

產險主管認為，按照指揮中心政策、保單條款來看，打滿3劑的民眾選擇「3+4」方案，原則上會拿到隔離通知書，因此仍以隔離通知書作為是否理賠隔離定額補償費用；另有業者表示，在防疫政策改變前，只要拿到隔離書就能理賠，即使民眾可做選擇，仍得回歸保單精神而定，或由產險公會提出一致性的解釋。