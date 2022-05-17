台股大跌 這時進場指數化投資安全嗎？
台股指數今年以來下跌2,317.8點，跌幅12.72％，有網友表示許多推薦指數化投資的理財專頁，大部分都強調指數化投資是最安全也是最有把握穩健成長的方式，但是要如何確保「人類的經濟發展會持續往好的方向走」？
有網友提出問題，表示大盤永遠會往好的方向走嗎？要怎麼樣確定在進場指數化投資前不會遇上長期的衰退？
有些網友看好指數型投資，「指數化投資某種程度就是投資人類未來。人類基本上就是一直成長。」、「買指數等於投資市場的生產力，歷史來看難輸。」
但也有人認為如果出現像日本90年代的情況，經濟失落30年，也是套在高點。而如果不幸發生災難重擊資本市場，指數也可能直接大倒退幾十年，另外買的國家指數或產業趨勢如不是長期向上發展，也是會出現衰退。
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