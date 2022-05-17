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點鑽集點家整合多元行銷 點數代管服務創消費者回流力

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
點鑽整合行銷憑藉全台唯一開放型點數發行，及超過400多萬會員經營等實績，研發點鑽集點家點數代管系統，為市場創造「消費者回流力」。圖/點鑽整合行銷公司提供
點鑽整合行銷憑藉全台唯一開放型點數發行，及超過400多萬會員經營等實績，研發點鑽集點家點數代管系統，為市場創造「消費者回流力」。圖/點鑽整合行銷公司提供

點鑽整合行銷公司今(13日)宣佈，推出全新商品「點鑽集點家」，為中小企業提供點數代管及會員經營顧問服務。點鑽整合行銷憑藉全台唯一開放型點數發行，及超過400多萬會員經營等實績，研發點鑽集點家點數代管系統，為市場創造「消費者回流力」。

獨步市場優勢，點鑽集點家提供品牌店家「自訂點數規則」、「發行多種點數」、「不受技術限制」等多元化點數代發服務。透過點鑽整合行銷與悠遊卡、悠遊付多年合作經驗，在對全台400多萬UUPON會員行銷經驗上，更能提供點鑽集點家用戶，達到跨界資源整合的導客消費目標。

新型態「自主點數代發」系統 【點鑽集點家】開創Your points, Your rewards.

「會員管理與點數發行」是品牌店家穩固消費者回流的重要經營項目，無論是點鑽整合行銷會員經營的行銷實績，或是點數發行的管理經驗，都能應用在點鑽集點家的行銷策略及技術服務，為用戶提供多元化的顧問服務。

以「Your points, Your rewards」為點鑽集點家產品推廣概念，點鑽整合行銷首創台灣點數代發市場自主管理機制，不論是在制定點數規則上，或是單一品牌發行點數的種類，都擺脫市場既有供應商限制。點鑽集點家提供店家自行制定消費累點、兌點規範功能，同一個店家的品牌，更是可以同時發行多種點數。

如何能讓店家管理更輕鬆？點鑽集點家更是化繁為簡，只要連結上網，就可以「註冊、使用、後台管理」，輕鬆三個步驟立即完成！便利店家作業，只要帳號開通後就可使用，不侷限特定設備，也無須額外技術安裝等限制。一站式服務啟動點數管理功能，完成顧客導購、會員分級、活動成效追蹤等會員行為數據應用，輕鬆達到精準行銷導客的目標。

會員點數經營專家點鑽集點家加速中小企業營運實力

將會員點數發行的自主權，交還給品牌經營店家！點鑽整合行銷延續歷年「多元化商務型態，整合性服務模式」的企業宗旨，提供中小企業多元整合的規劃。透過點鑽集點家點數代發系統，從發行品牌點數、會員數據管理，到創建品牌會員及點數活動，進而提升整體消費營收，點鑽整合行銷加速中小企業的品牌營運，成為店家最好的事業經營夥伴。

從推動悠遊卡消費累兌點，到整合會員數據應用，點鑽整合行銷精粹多年耕耘台灣會員點數經驗，點鑽集點家以最多元化、自主化的點數代管系統，為品牌店家創造真正的「消費者回流力」。

悠遊卡

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