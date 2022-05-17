拒重複投保網友暴怒出征…富邦被刷負評剩1.9顆星 金管會也慘遭改名

本土確診人數增加，包括富邦產險等保險公司，紛紛陸續宣布各種條件不予理賠防疫險，拒絕民眾重複投保，讓民怨四起，有網友在Google map的富邦產險總公司改名為「富邦產險輸不起總公司」，猛刷負評剩1.9顆星，連力挺富邦產險的金管會也一度被改名為「金融監督管理委員會挺富邦輸不起」，如今只剩1.3顆星。

富邦產險拒絕民眾重複投保，立委高嘉瑜也在臉書PO文指出，金管會應有實際作為，主委黃天牧在疫情宣導廣告上說的「只要符合理賠條件，一定拿得到理賠金」，現在卻變成最大的笑話和假消息。

高嘉瑜還點出富邦產險居然「自己打自己，富邦公司商品部設計出來的多種專案，裡面都放了『法傳』，所以保戶只要購買富邦兩個以上的專案，就打到自己了」。

網友在臉書社團「爆怨公社」上貼出去年年底，富邦以6.8億買下西華富邦自建宅案的消息，怒轟：「富邦這次真的是死要錢玩不起就翻臉」，指稱「今天接到業務員充滿歉意的電話告知，我全家的防疫險會面臨退保，因為我們疫苗險跟防疫險分開投保？」

原PO說，富邦的防疫險跟疫苗險明明是兩個完全不同的險，竟然現在規定這兩個是分開投保的也會退保。他質疑：「現在台灣政府是無法管理這些黑心企業了嗎？每年大賺黑心錢買豪宅，現在賠個冰山一角就要哭天喊地了？！心臟那麼小還妄想當龍頭，回家種田不是更好？」文末並砲轟：「金管會現在是裝飾品嗎！」

網友也在留言區酸金管會「不能打擊自己的小金庫」，並稱富邦產險是「保險買富邦，出事要人幫」、「哭窮要金管，閉嘴好棒棒」。但也有網友無奈表示：「沒有人要聯合起來去法院控告富邦，也沒有辦法」、「他們就是吃定我們吿不贏」。

擷自Googel map