華南銀打造「華南Rich家」APP 刷卡搶點數最高3%回饋

華南銀行全新推出全方位信用卡與理財APP「華南Rich家」，提供完整的信用卡數位服務，以Rich+富家卡等級為核心，將信用卡資訊及帳務管理數位化，並打造全新優惠導向專區，滿足客戶消費需求。華南銀表示，使用「富家卡」搭配「華南Rich家」APP，除每筆一般消費都可累積儲蓄點數，儲蓄點數最高3%回饋。

華南表示，針對3種Rich+富家卡會員等級，包含小富家、大富家、鉅富家，APP還提供對應等級任務，幫助消費者快速闖關、升等。此次全新APP簡單操作即可查詢該卡的當期消費與優惠，還可一頁式瀏覽帳務總覽、消費回饋、信用卡帳單與繳費期限，讓點數、現金累積超有感。

華南指出，無論是去餐廳、商場、搭乘大眾運輸等，使用信用卡消費已經是大眾所習慣的交易方式，華南銀行推出全新「華南Rich家」APP，不論是紅利點數、現金回饋還是華銀獨創的儲蓄點數，在APP中可以瀏覽所有的回饋、點數和到期日，讓點數充分運用不浪費。

另，在「華南Rich家」APP的華南銀行食在精采，可以根據即時位置提供美食優惠資訊，並配合APP最新信用卡優惠，放大專屬優惠。

「華南Rich家」APP即日起開放下載，針對早鳥用戶推出好禮雙重送活動，活動期間即日起至6月17日止，第一重活動針對華南銀行信用卡持卡人，達成活動條件與任務即可獲得限量超商50元現金抵用券；第二重富家歡樂抽，提供持有Rich+富家卡之卡友加碼好禮，享週週抽儲蓄點數，連續八周，最高可抽中888點儲蓄點數。