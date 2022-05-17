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疫情飆！防疫保單理賠亂象多…金管會提3點釋疑籲民眾冷靜以對

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近期確診個案數屢創新高，燒出防疫保單理賠亂象，不僅是保戶續保爭議持續延燒、保險公司必須面臨緊接而來可能出現的財務窟窿壓力，也因為防疫保單理賠件數不斷增加，逼得醫護人員忍不住要求保險公司「別再要求確診者開立診斷書了……」；對此，金管會表示，目前已爭取授權保險公司代查確診證明，避免增加醫院負荷及風險。

黃天牧：金管會擬爭取保險公司代查權限

據了解，隨著確診人數大幅攀升，全台醫護人力拉警報、醫療量能緊繃之餘，還得面對許多民眾衝至醫院要求開立確診診斷書，為的就是要請領保險理賠；然而，這些已引起醫護人員普遍不滿，紛紛提出警告：「再這樣下去恐會癱瘓整個醫療體系！」

針對當前防疫保單諸如以上種種現象，金管會主委黃天牧日前提出3點釋疑並極力呼籲保戶冷靜以對：

首先，就部分言論主張：因應疫情升溫，金管會應該出面要求保險公司主動與保戶解約並退還保費……；黃天牧對此強調，金管會的立場是絕對保護保戶的權益，且一定會要求保險公司必須履行保單契約，加上金管會也沒有權力可以改變保戶與保險公司之間的契約關係，「請散布這種言論的人要知所進退！」

其次，近來隨著確診、隔離人數不斷增加，市場上擔憂保險公司清償能力的質疑也愈來愈大……；黃天牧對此強調，金管會作為金融監理機關，一定會嚴格要求保險業者必須依照現行契約規定辦理賠償，因此絕不會有領不到理賠金的問題。

最後，回應前述醫護人員的怒吼：「別再要求確診者開立診斷書了……」，黃天牧對此強調，根據保險法第65條規定，保險契約有2年的請求權時效，也就是只要是2年內取得的文件都能申請理賠，其實不必急於一時要求開立診斷證明，應該發揮同理心把醫療資源優先讓給有需求的人。

▌原文出處：

防疫保單理賠亂象多…金管會提3點釋疑籲民眾冷靜以對

防疫保單 隔離 金管會 保險 理賠

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