壽險、產險怎麼分？理賠有無差異 民眾該如何保？

image source：pexels

文／陳盈蓉



之前因為壽險公會率先同意數位健康證明可替代確診診斷書，而產險公司則是陸續同意，讓民眾霧煞煞，壽險跟產險有什麼差別？為什麼會分壽險公司跟產險公司？我選擇保險時，該怎麼選擇這兩類？

今天就來為各位解析，壽險與產險的差異，正準備買保險的民眾一定要注意。

一、什麼是壽險？

壽險是「人壽保險」的簡稱，當被保人不幸過世，保險業者會理賠一筆保險金，給被保人的家人使用，讓這些家人在家中經濟來源者離世後，仍有一筆資金可舒緩經濟壓力。

而壽險主要是在保障「人身」的風險，有分「定期壽險」與「終身壽險」，理賠範圍包括身故、全殘，常見的有終身醫療險、意外險、年金保險、儲蓄險等都屬於壽險範圍。

image source：unsplash

二、什麼是產險？

產險是「產物保險」的簡稱，又被稱財產保險，主要是保障「財產」的風險，其目的是在補償被保者或投保者的經濟損失，屬於社會化的經濟補償制度，承保範圍涵蓋大部分非人身體、生命以外的風險，是販售與「財物或責任」有關的險種。

常見產險有汽機車強制險、第三人責任險、旅平險、住宅險，而產險非常講究「損失補償原則」，強調保險人必須按照合約規定來履行賠償義務，而且不允許被保險人透過保險來獲得額外的收益。

image source：xframe

三、壽險、產險有什麼差異？

1.承保對象不同

壽險、產險最大不同就是在於承保對象，上述也提到壽險就是針對「人」，而產險則是針對「財產物品」，雖然說有些產險在部分意外險商品上是對人，但基本上都還是以物為主。

2.保障時間不同

壽險給予保險保障的時間比較長，定期壽險就有分1年期、10年期、20年期、30年期等，終身壽險也是繳20年就可以享終身保障，基本上只要民眾有持續繳保險費，壽險公司就會讓民眾續約投保；而產險則是保險業者每年會去評估這張保單承保的風險，用來作為是否讓客戶續保的依據，大多都是一年一約的形式，採期滿再續保的方式。

3.保費計算不同

由於壽險都是保證續保，採長期保障人身安全為主，因此保費會比較貴，至於產險因為是一年一約，沒有保證續保關係，所以保費相對而言會比較便宜。

4.保證續保不同

保證續保是指保戶只要有持續繳保險費，不管申請理賠多少次，還是身體健康下降，即便該保險產品已停售，保險公司都要無條件讓保戶續保，不得拒絕，除非是保戶自行解約或年紀已達續保上限，否則保險公司不得拒絕續保。

基本上壽險的保單都有保證續保的設定，而產險則是不一定有保證，代表當你出險時，產險公司可能等你期滿就不給予續約，最近鬧得沸沸揚揚的防疫險，就是因為「自動續保」不代表「保證續保」而產生糾紛，這點消費者在投保過程，一定要明確注意合約。

image source：unsplash

不管是選壽險還是產險，民眾在選擇投保時，一定要謹記自己的需求、多方比較，並詳閱合約內容，找可信任的保險業務來為你服務。

跟不上最新話題、聽不懂網路流行語？

小孩子才慢慢爬文搜尋，聰明人都在訂閱【網路溫度計Line Notify】

一鍵就訂閱，話題不漏接：https://urlink.io/j72VVVk8

有想看的排名主題？請不要猶豫告訴我們吧

提供題目►https://pse.is/JW2G2