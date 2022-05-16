民間消費動能堪憂 4月國人刷卡僅2395億元年增轉低

4月疫情大爆發，國人消費轉趨縮手。據各銀行最新公告，4月全台國人刷卡額僅約2390~2395億元，較去年同期成長僅1.7~1.9%，比3月年增7.2%已明顯下滑，銀行主管說，5月全台確診人數飆升、進入疫情高峰期，5月國人刷卡消費動能已堪憂。

銀行主管說，4月有通膨推升油價，疫情則激發量販、網購消費等，因此刷卡受惠行業是如加油、電商、量販、網購等，但持續衰退的如旅遊、餐飲、觀光等，整體刷卡動能仍是往下。

據各銀行統計，4月全台國人刷卡額約落在2390~2395億元，較3月2822億元大降，主因是3月交易天數多，4月則有清明連假、交易天數大減所致；累計今年前4月刷卡額則達1兆220餘億元，年增僅4%。

刷卡王仍是國泰世華銀，4月單月刷卡額382.6億元，中信銀375.3億元居后，第三大是玉山銀328億元，台新銀266.5億元居老四，老五是北富銀252.2億元，若以年增率來看，除玉山銀衰退外，其餘四家全都成長。

以4月單月刷卡動能來看，中信銀單月刷卡年成長9.45%居冠，國泰世華銀刷卡年增6%次之，台新（2887）和北富銀僅約成長0.12~1.8%。

若以前四月刷卡額來看，國泰世華銀累計刷卡額達1656.4億元、中信銀1598億元、玉山銀1406億元、台新銀1152億元、北富銀1034億元，以中信銀年增 12.4%成長力道最強勁，國泰世華銀5.27%次之，台新和北富銀則年增4%。

銀行主管分析，中信銀今年前四月刷卡動能強勁，有兩大主因，一是受惠高通膨推升高油價，加上疫情讓大家改轉自己開車，持卡人刷中油卡頻率增加、也因油價墊高，每筆加油刷卡額也自然增加，其次，中信銀LINE Pay卡刷卡量也持續成長。

該主管也說，5月前半月、因全台確診人數飆升，除旅遊、餐飲、觀光持續低迷外，連一般咖啡廳、快餐店、連鎖速食等中小型特約商店，也開始禁止內用、或是暫停歇業，恐會讓5月刷卡動能再蒙上陰霾。

另一家民營銀行主管說，2021年5月開始實施三級警戒，當時刷卡額從5月的2396億元、一口氣降到6月2153億元，今年5月雖未實施三級警戒，但幾乎是「軟封城」，預估5月消費力道恐會下測2300億元。