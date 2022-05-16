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專家：攻烏俄軍野心變小 似乎只想占領部分頓巴斯

中壽遠距投保2.0 防疫生活投保新利器

經濟日報 / 記者仝澤蓉/即時報導
中壽遠距投保2.0，加速流程再升級，人臉辨識更精準，保戶回饋超有感，讓保戶Smile to Sign。圖/中壽提供
中壽遠距投保2.0，加速流程再升級，人臉辨識更精準，保戶回饋超有感，讓保戶Smile to Sign。圖/中壽提供

新冠疫情再度升溫，本土確診人數屢創新高，民眾生活受到影響，對遠距服務需求也持續上升。中國人壽（2823）今年再度獲金管會核准推出遠距投保2.0「Smile to Sign 刷臉投保」，以客戶需求出發，累積超過1.5萬件刷臉投保的AI人工智慧學習，讓人臉辨識再進化，操作更直覺便利，縮短了操作流程及時間，將「投保零接觸、服務零距離、關懷零時差」的服務融入民眾生活中，是防疫生活的投保新利器，滿足民眾保障需求。

從去年疫情爆發，中壽取得遠距投保試辦資格並完成試辦，截至2022年4月止已超過1.5萬遠距受理件，並超過六成以上業務員使用遠距投保，為客戶提供更好的服務，遠距投保2.0在技術及流程上再升級，透過大數據優化，結合AI人工智慧學習讓人臉辨識更進化，讓客戶刷臉精準度再提升，不論是髮型外表變化或是有戴眼鏡等配件飾品，都能從客戶的生物特徵精準辨識，讓刷臉成為中壽業務員投保的日常利器。

多項升級功能，讓投保流程更加速、客戶僅需依照的操作流程，就可以完成投保作業，若客戶投保時操作中斷，系統將自動記憶歷程，讓投保流程更貼心及便捷，在疫情下，業務員和客戶輕鬆零接觸就能輕易完成投保作業。

遠距投保2.0推出後，中壽業務員與客戶皆有很好的服務回饋，首次體驗的客戶表示，自己其實不太會操作數位工具，但中壽的遠距投保比想像中還簡單，照著畫面指示操作，在需要同意及簽名時，只要刷臉就可以完成，整個流程又快又簡便，親朋好友如果有投保需求，我很樂意推薦他們試試。

業務員也表示，這次遠距投保2.0在操作及速度上有感升級，只要7至8分鐘就能完成整個投保流程，幫客戶省下寶貴時間，客戶也更願意透過遠距方式跟我完成投保簽約。

中壽「Smile to Sign 刷臉投保」樹立了業界人臉辨識標準，2021迄今陸續獲頒保險業亞洲獎「年度數位創新獎」、財資雜誌「最佳生物辨識獎」、工商時報數位金融獎「數位創新獎」優質獎，得到國內外一致肯定。中壽將持續推動集團「 ABCDE」五大策略，擁抱創新和人才，展現創業家精神，提供永續的金融解決方案，讓客戶的保險體驗再升級，逐步實現成為最受推薦和信賴的壽險公司的願景 。

中壽 疫情 保險

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