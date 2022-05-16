國泰產跟進「拒重複投保」 以承保1件防疫險為限

國內確診病例激增，防疫保單理賠風暴擴大，富邦產險啟動「複保險條款」，對於還在核保中的防疫保單「重複投保件者」退件，目前各家產險也都跟進，國泰世紀產險今天宣布，對於尚在核保審查作業中的案件，將依國泰審核標準進行綜合評估，若客戶未曾投保國泰或同業防疫相關保險專案，將以承保1件為限，也就是說，若在其他家已有投保防疫保單且已出單，國泰將不予承保。

多家產險公司宣布啟動「複投保條款」，拒保重複投保者，但業者均強調，只針對在核保階段的保單，若已核保出單的保單，就會依保險契約執行。

國泰產險今天宣布，國泰對於客戶投保受理案件，皆依照公司核保政策，對客戶需求及公司風險控管綜合評估考量，除瞭解被保險人保險需求及適合度與實際需求是否具有相當性，並考量公司自身風險承擔能力進行核保審核。

國泰產險強調，因疫情變化，使本次防疫險的投保案量爆增，已超過公司之風險胃納，而國泰產險的承保能量及風險承受程度是有限度的，因應疫情及防疫政策的快速變化，故以尚未購買防疫險的民眾為優先承保對象，以提供這些民眾在疫情期間保險保障。

國泰產險說明，對尚在核保審查作業中之案件，將依前述之審核標準進行綜合評估，若客戶未曾投保國泰或同業防疫相關保險專案，本公司將以承保1件為限，後續以補全方式與客戶再次確認有無符合適合度情況，若經本公司核保審核通過，將會進行承保發單作業。