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「0+7」新制上路理賠金掰了？產險：沒隔離通知書不理賠
防疫政策持續放寬，「0+7」新制明起上路，打滿3劑疫苗且快篩陰性就可免居家隔離，對於保單如何理賠，產險公司今表示，放寬為「0+7」後，符合此制度的民眾沒有隔離的事實，若無法取得隔離通知書，保險公司理賠上沒有依據，保單就不會理賠。
中央流行疫情指揮中心今宣布，為因應社區廣泛流行，兼顧風險管控及維持公衛防疫量能，並參考國外防疫政策，明起調整確診個案同住家人密切接觸者居家隔離政策，若打滿3劑疫苗且快篩陰性民眾，明起將可適用「0+7」，即免居家隔離，改7天自主防疫。
不少民眾又開始關注，若符合此隔離新制，當初所投保的防疫保單，是否還會理賠？產險業者明確表示，理賠程序上主要還是以隔離通知書為依據，「0+7」新制免居家隔離，只要自主防疫，不會拿到衛生主管機關發出的隔離通知書，因此不會啟動理賠程序。
業者說明，以目前保單條款來看，大多約定以被保險人因傳染病防治法第48條規定，受衛生主管機關開立隔離通知書，因而接受隔離處置者，才會依保險契約約定予以理賠。業者也說，民眾若未有隔離的事實，沒有造成財務上的減損，難以啟動保單責任。
至於此新制是否又要引發爭議？業者認為，若符合此隔離規定，因沒有隔離事實就不理賠，這部分較明確；但有業者說，由於此新制的符合要件之一是打滿3劑疫苗，保險公司在理賠要加強審核，為了避免爭議再度爆發，未來在審核上，不排除要求民眾提供小黃卡或各種資訊佐證。
保險專家則說，打滿3劑且快篩陰性免隔離，國內隔離人數將大幅減少，將使保險公司鬆一口氣，防疫保單理賠項目減少，未來只要可能只剩下未打滿3劑、確診以及中重症理賠為主。
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