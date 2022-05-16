永豐銀瞄準女性經濟 推外幣活存7天期7.7%快閃活動

瞄準數位金融服務成女性新寵，永豐銀行持續整合理財、貸款服務等相關應用以貼近女性需求；永豐銀行表示，本周三（18日）將推出「女人+」指定外幣活期存款優利專案，提供女性客戶專屬優惠方案；同時整合多項線上金融服務推出「女人節」活動，除備受關注的「女人家」房貸外，亦結合個人信貸與刷卡分期服務等，只要完成指定任務，就有機會獲得百貨公司千元禮券等好禮，鼓勵民眾體驗永豐銀行全方位創新金融服務。

永豐銀行指出，觀察女性使用數位理財工具較男性更為積極主動，以過往同類型外幣活存活動參與度數據分析，女性參與人數約為男性的1.45倍，因此積極針對女性需求整合多元數位金融服務；本周三起至5月31日，永豐銀行推出「女人+」指定外幣活存7天期7.7%年利率快閃活動，女性客戶可自兌領當日起享優惠。

此外，永豐銀行今年初推出「女人家」房貸專案，精心設置專屬網站，落實成家前中後的旅程，並提供租買試算、「女人家的六個秘密」貸款服務說明以及成家後的驗屋、搬家清潔、裝潢服務連結等，一站滿足女性購屋需求。利率1.59%起，男女皆可申請，但女性朋友另可享有利率減碼優惠。

永豐銀行即日起至6月底推出「女人節」活動，只要預約永豐銀行女人家房貸、個人信貸的專人諮詢服務、或使用永豐銀行信用卡刷卡分期，完成上述任二項任務並綁定永豐銀行官方LINE帳號，即可獲得輪盤抽獎機會乙次，有機會把「綠藤生機－辣木保濕經典組」、遠東SOGO百貨千元禮券等好禮帶回家。更多資訊請上永豐銀行官方網站或女人節活動網頁。