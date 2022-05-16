「0+7」新制明上路 業者：防疫保單隔離金難以理賠

防疫政策「0+7」新制明（17）日施行，打滿3劑的確診個案同住家人密切接觸者，如快篩陰性即可免除居家隔離，產險業者表示，若民眾未有隔離的事實，則難以啟動保單責任。

中央流行疫情指揮中心今日宣布，為因應社區廣泛流行，兼顧風險管控及維持公衛防疫量能，並參考國外防疫政策，自明日起調整COVID-19確診個案同住家人密切接觸者居家隔離政策，針對完成3劑疫苗接種者，免除居家隔離，改為進行7天自主防疫。

指揮中心表示，完成3劑疫苗接種者得免居家隔離，但需配合7天自主防疫，期間應遵守自主防疫規範，如需外出工作及採買生活必需品，需有2日內家用抗原快篩陰性證明，有症狀時建議在家休息，並以快篩試劑進行快篩。

消息一出，代表未來打完3劑疫苗的密切接觸者一旦快篩陰性，就免隔離只要自主防疫即可。引起民眾關注所買的防疫保單，關於隔離補償金是否會理賠。

產險業者表示，以保單條款來看，大多約定以被保險人因傳染病防治法第48條規定，受衛生主管機關開立隔離通知書，因而接受隔離處置者，才會依保險契約約定予以理賠。

產險業者指出，如民眾未有隔離的事實，則難以啟動保單責任。換句話說，若民眾免除居家隔離，代表未有隔離的事實，也不會拿到居家隔離通知書，因此難以認定可以理賠。