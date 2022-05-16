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疫苗險也拒重複投保 這家今起投保超過3張將不予承保

經濟日報 / 記者紀佳妘／台北即時報導
防疫險重複投保延燒到疫苗險。圖／聯合報系資料照片
防疫險重複投保延燒到疫苗險。圖／聯合報系資料照片

防疫險重複投保延燒到疫苗險，第一產（2852）宣布，基於損害填補原則，自今（16）日起，調整「疫平安專案」的核保規則，如在本公司或同業累計投保超過三張疫苗險，公司將不予承保。

第一產險表示，基於損害填補原則，針對疫苗險「疫平安專案」的新核保規則，自今日起如在本公司或同業累計投保超過三張疫苗險，公司將不予承保。

第一產險指出，主要是參考「保險業招攬及核保作業控管自律規範」，針對實支實付型醫療保險，已有明定每人以三張為限。

一般來說，傷害及健康險是見費出單。因此第一產險亦提及，如在公司收費後無法承保，即會通知客戶提供匯款帳號，以辦理退費；如果是信用卡繳費者，則不向聯合徵信中心申請授權碼。

據了解，新光產險的疫苗險「同新守護專案」，由於保障內容包含法定傳染病的給付項目，因此如在新光產（2850）或同業已有投保防疫商品時，針對新申請件則將婉拒承保。

新光產險對此表示，在審核投保防疫商品的新要保件時，經「保險業通報作業資訊系統」查詢後， 已在新光產或同業有投保防疫商品，將依保險業招攬及核保理賠辦法第7條相關規定，評估被保險人投保險種、保額及保費支出，若其適合度已經「超過實際需求不具相當性」，將婉拒承保此類新申請件。

保險 產險 疫苗

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