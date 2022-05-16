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北富銀全面調升美元牌告利率 1年期衝至1.18%

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導
台北富邦銀行今(16)日公告全面調升美元牌告利率。富邦金控/提供
台北富邦銀行今(16)日公告全面調升美元牌告利率。富邦金控/提供

台北富邦銀行今(16)日公告全面調升美元牌告利率，調升後1個月期定存年利率為0.50%，3個月期定存年利率為0.65%，6個月期定存年利率為0.78%，1年期定存年利率為1.18%。

北富銀表示，今年以來通膨問題嚴重，升息期間投資市場波動度加大，定存為相對安全的短期資金去處。為了和民眾一起抗通膨，北富銀此次調升美元牌告利率後，3個月期和1年期定存牌告利率為民營銀行最優，相較其他同業有0.1～0.18個百分點的差距，其他天期利率亦較多數同業為高。

北富銀表示，今年美元強勢，民眾無論為了日後解封旅遊需求而預先打算，或是出於投資考量，都可考慮適時購買一些美元，可讓資產布局更加多元化。

北富銀提供便利的線上換匯服務，現在透過北富銀網銀、行動銀行或電話銀行便可輕鬆在家辦理換匯，美元和歐元皆可享3分的優惠。

投資人不妨善加利用匯率到價通知的服務，便可掌握匯價走勢，在自己設定的價位進行換匯，加上搭配升息後美元存款較佳的利率條件，兼享匯率和利率雙贏的局面。

除了調升美元牌告利率之外，北富銀也推出「虎利大發II」美元優利定存專案，即日起至5月31日，透過北富銀行動銀行參與此專案者，皆可享美元優利3個月期定存年利率0.88%，以及6個月期定存年利率1.08%的優惠。

新冠疫情發生以來，已從許多層面改變了人類生活，零接觸的數位金融趨勢便是其中之一。面對這樣的趨勢，北富銀積極發展數位金融，為消費者提供便利的數位金融服務，消費者只要透過行動裝置便可線上開立台外幣數位存款帳戶，線上使用換匯、定存、轉帳、信貸以及投資等各種金融服務，享受零接觸的金融生活。

定存 北富銀

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