40年房貸替年輕人圓夢 但一看到這數字 首購族驚呆了

國內房價高漲，讓薪水凍漲的年輕族群買房大不易。為協助首購族一圓購屋夢，包括合作金庫（5880）、永豐銀行、高雄銀行、星展銀行等均推出40年期房貸，與20年期相較，月付本息僅六成，但為避免承擔過高風險，各銀行均言明，40年房貸僅限無自用住宅的首購族，且設有借款人「年齡加貸款年限」需小於一定數字等門檻。

中央銀行總裁楊金龍日前透露，央行第五波房市管制的精進空間之一，就是限縮受限貸款戶（例如六都第二戶房貸）的房貸年限，引起市場一片譁然。事實上，國內房價高漲，導致年輕人買不起房，銀行也紛紛拉長房貸年限，讓年輕族群變得「買得起」。放眼目前市面上，最長的房貸年期為40年，承作銀行包括合庫、永豐（1907）、星展、與高雄銀行，先前辦理過40年房貸的兆豐銀，目前停辦中。

銀行主管提醒，比起20年房貸，40年房貸的利息負擔整整多出一倍，借款人要有負擔高額利息費用的心理準備。舉例而言，首購族購買2,000萬元的房產，自備兩成、貸款成數八成，申貸金額為1,600萬元，年息為1.6%，若申貸20年期，每月得付出近7.8萬元的本息，對年輕族群而言是非常大的負擔；同一貸款條件下，將貸款期限延長至40年，每月負擔金額降至約4.5萬元，僅20年期的近六成。

不過，40年下來，累計的利息也非常可觀，相較於20年期，總共得多付出296.6萬的利息，較20年期的利息總額270.1萬元，足足多出一倍有餘。

由於40年房貸期限很長，為避免授信風險過高，各銀行均設下申貸門檻，一般而言，擔保品的座落地點須為精華區，申貸人未來的還款能力與年齡也是關鍵。以星展、永豐銀行而言，房貸年期加年紀不得超過75歲，換言之，如果要申請40年房貸，年齡不得超過35歲。永豐銀行還多設了一道防線，那就是擔保品屋齡加貸款年限要小於60，想借40年期，屋齡要小於20年。

合庫銀行雖未言明申貸的年齡限制，但也強調，首購族若要申貸40年期房貸，年齡與職業會是審查重點，畢竟多數民眾的退休年紀為60~65歲，申請的房貸期限超過此一年齡，除非是公教人員或老師，有穩定的退休俸、現金流可還款，才有機會成功申請到40年房貸。

至於先前曾推出40年房貸的兆豐銀行，自去(2021)年9月起停辦，主要是考量銀行法72-2條的三成比率上限，及市場同業的相關做法。