防疫險「複投保條款」爭議 保險局：最快明天說明

防疫保單之亂持續延燒，近日已有多家產險公司啟動「複投保條款」，對於相關措施是否合乎規範，金管會保險局長施瓊華今天表示，目前接獲訊息頗為混亂，保險局會針對是新件及續保的舊件等各種態樣先行釐清，預計最快明天統一對外說明。

富邦產險開第一槍宣布啟動「複投保條款」，拒保重複投保者，今天新光產險、第一金產險也已宣布跟進。但3家業者均強調，只針對在核保階段的保單，若已核保出單的保單，就會依保險契約執行。

對於產險業者啟動「複投保條款」，保險局官員明確表示，保險公司可依核保政策決定是否承保，若不同意承保就要退還保費，而一旦同意承保，未來出險不得依重複投保為由拒絕理賠。

至於產險公會將公布相關理賠指引，施瓊華表示，因近日防疫政策變化快速，例如快篩陽性視同確診，後續也可能將新冠肺炎從第五類法定傳染病降到第四類等，產險公會應會盡快發布相關指引。據悉，產險公會提出的指引預計本周應會出爐。

另，由於司法院釋字第576號解釋，明確指出人身保險契約，不受保險法關於複保險相關規定的限制，近日不少人認為，定額給付保險應不受損失填補原則、複保險的限制。

不具名學者說明，大法官576號解釋是針對人身保險，因「人身無價」，不像財產保險可用金錢估計價值，人身保險並非為填補被保險人之財產上損害，也沒有類似財產保險之保險金額是否超過保險標的價值之問題，因而不受保險法關於「複保險」的限制。

但學者說，大法官釋憲的內容，是針對同時買很多張保單，不受「複保險」的限制；而此次產險公司啟動「複投保條款」，與釋憲內容不太一樣，是基於防範道德風險，先針對「未核保」的保單不予承保，但有承保的保單還是會依契約理賠，「業者不挑戰已核保的保單，而是挑戰可能有風險而不承保的保單。」

施瓊華則說，人身保險本來就沒有「複保險」的主張，但現階段產險公司是核保端的問題，針對投保狀況要評估做好KYC，根據核保評估確認客戶最高可已買到多少張，主要是為了避免有民眾投保多家業者保單，衍生道德風險問題。

她強調，目前是界定在核保評估上，每家公司在風險篩選有額度或投保上限等，保險公司也有建立通報系統，會去評估是否承保；而決定承保後，產險公司也就不能主張有複保險的適用問題。也就是說，核保階段就要注意，可以承受多少風險。