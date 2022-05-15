櫃買中心2021年年報出爐 成果亮眼

櫃買中心2021年的年報出爐，回顧2021年的重要工作成果，有兩項新制度首登場，包括戰略新板於當天度7月20日推出，截至年底已有六家登錄，永續發展債券專板5月18日開板，截至年底發行金額逾1,000億元，計35檔。此外股債表現更是創新高，尤其是上櫃股票成交日均值達830.98億元，創歷史新高。

櫃買中心因為屬於財團法人，所以年報跟一般公司制的單位機構不大一樣，是「收支餘絀表」，沒有所謂的每股稅後純益（EPS）。櫃買中心2021年的年度綜合餘絀總額，達14.32億元，較2020年度的7.86億元，增加了6.45億元，增幅高達82.0%，表現亮眼。

櫃買中心表示，年度綜合餘絀總額的增加，主要是作業收入增加，其中最關鍵的部分是成交量的成長，因為證券商會在手續費的部分支付給櫃買中心部分費用。因此2021年櫃買指數上漲53.45點收在高點237.55點，年度漲幅達29.0%，也帶動上櫃股票成交日均值達到新台幣830.98億元歷史新高，較前一年度成長68.4%，其中外資成交比重達17.4%，較前一年度提高5.2%。

至於興櫃一般板股票，成交日均值52.47億元，成長率達154%；永續發展債券發行金額1,058.3億元，成長率達70%；國際債券流通在外餘額突破2,000億美元，達2,038.56億美元；債券ETF發行規模達1.27兆元，在亞澳排名第一。

展望2022年，面對新冠肺炎疫情未歇、全球供應鏈問題未見疏解，國際經濟趨勢不明、資本市場發展也充滿不確定性下，櫃買中心表示仍將繼續「深化市場、深耕永續」，積極朝強化發行市場功能，扶植中小企業與創新企業進入市場；持續推動永續發展金融，攜手櫃買企業ESG永續發展；積極推動金融創新，建構多元及便捷的籌資與投資平台；強化資訊安全要求，提升資本市場資安防護能力等面向努力，期望能推動櫃買股債雙市持續健全發展，再創良好績效。