防疫保單亂象！立委爆業務員遭逼退件 富邦產回應了

防疫保單爭議多，立委高嘉瑜今（15）日曝光與資深保險業務員的對話，直指富邦（2881）硬逼業務員退件、退保，拖到法院見，最後不理賠；富邦產險對此回應，不得不動態調整防疫保單的經營策略與續保政策，並對部分案件婉拒承保，亦對第一線面對客戶的業務人員深感抱歉，也感謝業務人員的辛勞。

立委高嘉瑜今日在臉書秀出與一名富邦資深保險業務員的對話截圖，該名業務員說，「高層沒擔當，中間層沒頭腦，下面的人真的很慘」，現在政府幫保險公司解套，根本就賠不到，重點是公司已經想盡各種辦法把大家退保也不會賠錢，「送出去的件，客戶已經繳錢了，完全不給任何機會補件，一個地方錯誤就直接退件，也沒有通知業務人員直接發簡訊退保，這真的是非常不道德的做法」。

高嘉瑜抨擊，「上有政策，下有對策！」，金管會喊話不能拒賠，業者擺明陽奉陰違，說一套做一套，硬逼保險業務員退件、退保，硬是不核保、不理賠，幾百萬件的保單，業者的理賠人員慢慢拖，拖到法院見，最後不理賠，「請問金管會主委除了喊話之外，有拿出當初叫業者賣保單的氣魄，叫業者在期限內理賠、核保嗎？！」

富邦產險對此回應，在新冠肺炎疫情確診案例大幅攀升的趨勢下，大量的風險需求湧進富邦產險，已超出公司可承受的風險胃納範圍，基於風險管理、公司治理與永續經營，同時更須確保本公司對所有保險保戶的履約能力，富邦產險不得不動態調整防疫保單的經營策略與續保政策，並對部分案件婉拒承保。

對於近日防疫險續保風波造成第一線面對客戶的業務人員肩上龐大的壓力，富邦產險深感抱歉，也感謝業務人員的辛勞。

為盡最大力量支持第一線營業同仁，富邦產險表示，全體員工皆全力以赴處理爆量的要保文件審查及理賠申請給付，希望能加快處理速度，減緩業務人員可能面對的質疑與不滿，富邦產險希冀全體同仁能同心協力，攜手妥善處理每一位客戶的需求，共同度過這段疫情。