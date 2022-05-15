新光產跟進！防疫險重複投保將婉拒、已核保不在此限

防疫保單風波不斷，繼富邦產險拋出重複投保者，將發送婉拒承保通知後，新光產險今（15）日亦表示，防疫險核保有重複投保檢核的機制，檢核客戶有重複投保防疫險將婉拒承保。換言之，重複投保者僅針對「尚在核保」的客戶，但已經承保則會依保險契約執行。

防疫保單重複投保再掀波瀾，立委高嘉瑜在臉書發文指出，富邦產險近期發送簡訊通知客戶，「重複投保者一律拒保，已繳費者退費」，甚至試圖引用「複保險條款」，認定保戶重複投保只給付「部分」理賠金，引起民眾議論紛紛。

富邦產險對此回應，基於保險損害填補原則，公司自5月14日起，針對核保審查中的被保險人，若已持有富邦產或其他保險公司有效防疫保單，將發送婉拒承保通知。

繼富邦產險後，新光產險亦表示，防疫險核保有重複投保檢核的機制，檢核客戶有重複投保防疫險將婉拒承保，但對於已經完成核保簽發出保單，保險契約已成立者不在此限。換言之，重複投保者僅針對尚在核保的客戶，但已經承保則會依保險契約執行。