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美元走強 投顧：日圓恐貶至135價位

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導
富蘭克林證券投顧表示，美元走強，其中日圓因美日公債利差恐持續擴大，不排除日圓可能持續貶值至135價位。法新社
富蘭克林證券投顧表示，美元走強，其中日圓因美日公債利差恐持續擴大，不排除日圓可能持續貶值至135價位。法新社

為緩和通貨膨脹壓力，美國聯準會（Fed）持續鷹派立場，成為支撐美元強勢的重要支柱。富蘭克林證券投顧表示，預計美元指數將落在103-106的強勢區間，反觀歐元、英鎊和日圓可能維持弱勢，其中日圓因美日公債利差恐持續擴大，不排除日圓持續貶值至135價位的可能性。

富蘭克林證券投顧指出，俄烏戰爭長期化的地緣政治影響將持續吸引避險貨幣湧向美元，此外，戰爭對大宗商品價格的影響也可能持續更長時間，儘管市場認為美國通膨可能已經出現見頂跡象，但不代表通膨之後會快速回落，更可能的情境是通膨緩步下滑甚至仍保持在高檔水準。

而為應對通膨壓力，Fed在5月升息2碼宣誓對抗通膨的決心，預料後續也在6月、7月升息2碼，而Fed的鷹派立場是美元維持強勢的重要支柱，在美元指數突破103之後，儘管短線上可能因漲勢過大而震盪回落，但如果Fed的貨幣政策動向整體仍較其他央行更為鷹派，則美元在後續上攻的可能性仍存在，預計美元指數將落在103-106的強勢區間。

歐洲央行（ECB）的貨幣政策立場在近日因通膨高漲而逐漸轉鷹，多名ECB官員均表態應在今年第三季結束量化寬鬆，甚至部分官員認為應在7月開始升息，然而，俄烏戰爭引發的能源價格高漲、中國新一輪防疫封鎖措施等因素均使歐元區經濟面臨下行壓力，後續ECB能否順利升息仍存在變數，在ECB貨幣政策陷入兩難下，加上美元維持強勢，歐元較可能保持弱勢，預計歐元將落在1.02-1.06區間震盪。

儘管英國央行（BoE）在5月升息且將準備開始主動縮表，但由於英國通膨高漲，經濟下行壓力持續增強，市場質疑BoE是否能如預期順利收緊貨幣政策，而經濟前景不佳也壓抑了英鎊表現，預計英鎊未來將維持在1.2-1.25的弱勢區間。

此外，日圓受市場恐慌情緒抬升而可能在短期內回升，但受到俄烏戰事影響，日本的經常帳可能會持續惡化，而日本央行（BoJ）也持續大規模購債，這使美日公債利差持續擴大的可能性上升，不利日圓，不排除日圓可能持續貶值至135價位的可能性。

通膨 日本央行 日圓

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