富邦開第一槍拒保「防疫險重複投保者」 新安東京：不跟進

本土疫情升溫，防疫險擴大理賠，對產險業造成巨災，富邦產開出第一槍，今起陸續發簡訊給防疫保單「重複投保件者」一律退件的通知，市場擔心，此舉會造成產險業者全面跟進，對此，新安東京海上產險副總呂文泉今回應，「目前並無跟進打算」，並強調核保流程是綜合研判，重複投保僅是其一因素，並不會一律拒保；另中信產也低調暫不回應。

據了解，富邦產險是先行告知內部業務員以及旗下配合的保經代業者，預計今給防疫保單重複投保件者一律退件的通知，並明確表示如果是已繳費，富邦產會寄「婉拒承保通知書」給要保人，並請要保人提供退款帳號後進行退款作業；若要保人約定以信用卡、帳扣方式繳費將不予扣款。

富邦產在文中指出，依保險業招攬及核保理賠辦法第7條規定，保險公司須瞭解要保人與被保險人保險需求及適合度，及投保險種、保險金額等與要、被保人實際需求是否具有相當性，並得依此進行核保審核。

據傳昨晚消息就已在業界傳開，引發不少民怨，有保險業內人士透露，後續每家產險業都要陸續跟進，一同串連；但也有業者認為，不一定會造成跟進效應，因為像富邦產「選擇減災不惜犧牲公司形象，如此激烈的措施重傷公司聲譽」，凸顯產險業確實面臨一場空前大災難，但並非每一家都願意冒這個險。