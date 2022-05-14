父母陪同孩子被居隔…防疫保單不理賠？金管會說明原因

近期許多學生確診，孩子因同班同學確診被匡列居家隔離，許多家長因照顧需求也跟著隔離，但家長的防疫險恐不理賠隔離補償金。金管會今表示，家長自願陪同隔離並非「傳染病防治法第48條」所定，與確診病人接觸的隔離處置，保險公司依契約難給予理賠。

現行如果小孩班上有同學確診，小孩被匡列居家隔離，依照兒少法規定可以有一位家長自願陪同，這位家長的名單會向衛生局申報，但因家長是自願隔離，屬於密切接觸者的家屬，防疫保單不理賠，引發爭議，許多自願隔離的家長，認為自己也有收到隔離通知書，為何防疫險不賠？

保險局表示，防疫保單中多約定，以被保險人因「傳染病防治法第48條」，受衛生主管機關開立隔離通知書，而接受隔離處置者為前提。

保險局指出，未成年子女的同學確診，該名未成年子女依規定受隔離處置時，其父母僅是基於生活上共同照顧的需求，經主管機關彈性准予隔離期間在隔離地點同住，不受一人一室的限制，父母並非「傳染病防治法第48條」所定，與確診病人接觸的隔離處置，保險公司依契約約定難予以理賠。

此外，今立委高嘉瑜在臉書批評金管會，指很多小朋友確診被隔離，家長不僅是照顧者更是密切接觸者，保險公司卻發明「陪同隔離」的新名詞，刻意排除家長在隔離理賠之外。

保險局也澄清，未成年子女如果確診，其父母經衛生主管機關依規定開立隔離通知書者，保險公司就會依契約約定給予理賠。