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縮限30年房貸打擊首購族？央行：指現管制的受限房貸

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縮限30年房貸打擊首購族？央行：指現管制的受限房貸

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
央行總裁楊金龍12日上午到立法院備詢，指出國內銀行不動產貸款集中度仍偏高，選擇性信用管制「還有空間」。記者林澔一／攝影
央行總裁楊金龍12日上午到立法院備詢，指出國內銀行不動產貸款集中度仍偏高，選擇性信用管制「還有空間」。記者林澔一／攝影

央行總裁楊金龍12日在立院財委會透露，國內銀行不動產貸款集中度仍偏高，選擇性信用管制「還有空間」，包括縮短30年以上房貸期限，不少房產專家表示「將打擊首購族」。央行今澄清，表示縮限貸款年限，是指可能針對目前管制的受限房貸。

央行表示，5月12日總裁於立法院財政委員會專題報告，接受立委質詢有關選擇性信用管制仍有精進空間之詢答時，總裁表示：「目前不動產貸款集中度雖持穩但仍居高；未來管制措施將考量限制貸款年限或第2戶以上貸款成數等。」

央行指出，上述的限縮貸款年限，是指後續可能針對目前管制的受限房貸，限縮其貸款年限。而所謂的「受限房貸」，是指選擇性信用管制措施規範的公司法人購置住宅貸款、自然人購置高價住宅貸款、自然人特定地區第2戶購屋貸款、自然人第3戶以上購屋貸款。

房貸 央行 楊金龍

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