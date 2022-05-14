蓮霧保險溫度風險挨批嚴苛 屏縣府爭取到合理起賠條件

屏東縣是蓮霧重要產區，縣府因應異常氣候推出的三合一天氣參數型蓮霧保險邁入第5個年度，今年蓮霧保險銷售至5月31日止，縣府農業處說，為讓保單更貼近農民需求，今年再和保險公司研商下修保單起賠條件，特別是農民在意被認定太嚴荷的低溫造成災損，農民無意願加保，已調整為每日最低溫屏南10.5度、屏北10度開始起賠。

縣府農業處長鄭永裕說，三合一天氣參數的蓮霧保險承保颱風風速，只要颱風路徑經過約定範圍，颱風近中心最大風速達每秒24.7公尺以上（依據交通部中央氣象局發部資料為主），約輕度颱風上限強度即可啟動理賠，降雨量風險保障部分，不限定颱風期間所造成的豪雨，保險年度內連續5日累積降雨達450公釐以上雨量，即啟動理賠。

他說，溫度風險保障是今年調整的重點，從最早約定氣象站低溫需持續8小時較為嚴苛的條件，己修正到每日最低氣溫屏南地區有低於攝氏10.5度及屏北地區有低於攝氏10度就需賠付；不需要有自負額負擔部分，風速及雨量為保險主契約，溫度為附加險可依據地區需求加保。

「不怕一萬，就怕萬一！」縣府農業處說，蓮霧保險為縣府主導開發，為增加農民投保意願，除農委會補助保險費50％以外，縣府額外再加碼補助保險費25%，農民只要再自行負擔保險費25%，就可以獲得保險單100%的保障，前年理賠2件合計2萬元，去年58件合計27萬元，相關保險細節可洽縣府農業處農會輔導科或各鄉鎮農會。