國民黨促政府1個月內提居隔理賠標準 否恐釀小型金融風暴

本土新冠確診數持續升高，國民黨立院黨團今舉行「防疫保單之亂何時了？政府出來面對！」記者會，要求行政院在1個月內協調衛福部、金管會、產險業者和消費者保護會研議一套具體可行的理賠標準，否則恐影響600萬保護權益，引發小型金融風暴。

國民黨團總召曾銘宗表示，保單之亂若政府不早點解決，將會衍生三個重大問題，包含影響600萬戶的權益、影響醫療體系的正常運作、引發小型經融風暴。曾指出，目前有12家業者，確診1年內理賠，保費從660元起至1440元，理賠5至8萬，已銷售630萬張，影響600萬戶權益。

曾銘宗指出，依照新加坡確診比例20%，理賠金額將近6、700億，對照這些產險公司的資本額只有132億，可能引發產險業者的經營危機。

在保單爭議上，曾銘宗指出，確診無症狀、輕症比例高達99%，居家照護期間不接受診療的比例非常高；而業者規劃的理賠方向，包括居家照護期間未接受醫生診斷不理賠、輕症自行服用感冒藥物不給付、不接受快篩陽性即確診。

曾銘宗表示，現在快篩陽去做PCR都要等2至3天，需要非常大的醫療量能，而雖然保險業者在金管會溝通下願意接受數位健康證明，但仍保留最後的查核權，最後產險業者裡不理賠恐會衍生重大爭議。

曾銘宗表示，保單之亂已經延燒一段時間，這是政府防疫失控和跨部會整合失靈所造成的，因此國民黨團要求行政院在1個月內協調相關部會，包括衛福部、金管會、產險業者和消費者保護單位研議一套具體可行的理賠標準，來確保保戶權益。