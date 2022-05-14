聽新聞
test
0:00 / 0:00
國民黨促政府1個月內提居隔理賠標準 否恐釀小型金融風暴
本土新冠確診數持續升高，國民黨立院黨團今舉行「防疫保單之亂何時了？政府出來面對！」記者會，要求行政院在1個月內協調衛福部、金管會、產險業者和消費者保護會研議一套具體可行的理賠標準，否則恐影響600萬保護權益，引發小型金融風暴。
國民黨團總召曾銘宗表示，保單之亂若政府不早點解決，將會衍生三個重大問題，包含影響600萬戶的權益、影響醫療體系的正常運作、引發小型經融風暴。曾指出，目前有12家業者，確診1年內理賠，保費從660元起至1440元，理賠5至8萬，已銷售630萬張，影響600萬戶權益。
曾銘宗指出，依照新加坡確診比例20%，理賠金額將近6、700億，對照這些產險公司的資本額只有132億，可能引發產險業者的經營危機。
在保單爭議上，曾銘宗指出，確診無症狀、輕症比例高達99%，居家照護期間不接受診療的比例非常高；而業者規劃的理賠方向，包括居家照護期間未接受醫生診斷不理賠、輕症自行服用感冒藥物不給付、不接受快篩陽性即確診。
曾銘宗表示，現在快篩陽去做PCR都要等2至3天，需要非常大的醫療量能，而雖然保險業者在金管會溝通下願意接受數位健康證明，但仍保留最後的查核權，最後產險業者裡不理賠恐會衍生重大爭議。
曾銘宗表示，保單之亂已經延燒一段時間，這是政府防疫失控和跨部會整合失靈所造成的，因此國民黨團要求行政院在1個月內協調相關部會，包括衛福部、金管會、產險業者和消費者保護單位研議一套具體可行的理賠標準，來確保保戶權益。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言