陪同隔離保單不賠 高嘉瑜槓金管會：不要隨業者耍賴

繼為了「快篩之亂」槓上中央後，民進黨立委高嘉瑜又在臉書批評金管會表示，對於防疫保單保險公司「能不賠就不賠」的無賴態度，金管會的態度同樣也是信任危機，「請金管會不要隨業者一起耍賴，該賠就賠，在疫情中要求保險業建立負責跟誠信的基礎，不要讓人看破手腳、誠信破產」。

高嘉瑜指出，很多小朋友染疫被隔離，家長不僅是照顧者更是密切接觸者，理所當然會收到隔離通知書，成為被「匡列隔離」的對象，但保險公司卻發明「陪同隔離」的新名詞，刻意排除家長在隔離理賠之外。

高嘉瑜表示，無論何種原因被匡列隔離，都叫「隔離通知書」，都該一視同仁，隔離通知書上也沒有「陪同」隔離的名詞，保險公司竟自己擴張解釋，無視保險契約理賠條款而拒賠。

她說，而金管會保險局長施瓊華竟也站在業者這邊，認為「陪同隔離」不應理賠，甚至以金融評議中心一件，父母確診但因需要照顧小孩，而申請小孩也要匡列隔離的例子，認定不應理賠，但這跟多數父母因小孩確診，理所當然要被匡列隔離照顧小孩的狀況完全不同，「若小孩確診被隔離，父母家長沒被隔離，誰來照顧小孩？」

高嘉瑜說，衛生機關在匡列隔離對象時都是認定有助防疫必要性的隔離，也就是符合保單條款中的｢政府機關為防治法定傳染病之需要，被認定應接受居家隔離、集中隔離｣，衛生機關不會看你是否「自願」而發隔離通知書，而是看是否有「防疫必要」。

高嘉瑜也批評金管會主委黃天牧，口口聲聲絕對會維護保戶的權益，會要求保險公司依照跟保戶的保險契約辦理，還喊話「信任赤字」比「財務赤字」更難彌補；對於陪同隔離賠不賠，金管會的態度同樣也是一個信任危機。

她說，請金管會不要隨業者一起耍賴，該賠就賠，在疫情中要求保險業建立負責跟誠信的基礎，不要讓人看破手腳、誠信破產。