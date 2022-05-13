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限縮30年期房貸衝擊大 房仲試算：購買力少4成

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
示意圖 記者游智文／攝影
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央行釋出未來不排除限縮30年期以上的房貸的想法，信義房屋試算1000萬房貸利率1.6%的條件下，20年期房貸每月付款約4.87萬元，但30年期同樣月付款4.87萬元，能貸款的金額就可拉高至1392萬元，等於若限縮30年房貸，購屋人的購買力將會下降約四成。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，目前30年期房貸已經逐漸成為市場主流，根據不動產資訊平台統計，去年第三季房貸期數平均已經達到287個月，接近24年，推估30年期房貸已經接近4成，顯示高房價與低利的環境之下，越來越多民眾使用30年期的房貸。

他表示，以同樣月付款4.87萬元試算，利率1.6%，20年期房貸可以申貸千萬元，不過30年期則可以貸到1392萬元，無形中可多增加約392萬元的購買力。

過去房價不斷上漲，民眾勢必得提高預算才能順利購屋，除了長輩資助幫忙外，30年期房貸也成為民眾增加購屋能力的重要工具。

30年期的房貸除了可以增加購屋能力外，對於銀行評估個人房貸負擔能力時也是重要的關鍵，舉例來說，如果一般上班族月收約6萬元，假如申請20年期一千萬元的房貸，銀行會認為每個月房貸佔收入比例過高，而有所疑慮，但若是申請30年期的房貸，就可降低每月房貸佔收入的金額，銀行端核貸過關的機率就較高。

曾敬德指出，30年期房貸在過去一段房價上漲時間，讓購屋人的房價負擔能力增加，也扮演了房市助攻的角色，尤其是在中低總價的市場，未來一旦有重大調整，影響力不容小覷，但也因為影響層面大，政府勢必會審慎考量，尤其過去政策不影響自用與首購，但不鼓勵多房與投資等方向來看，如果真的上路也會審慎評估適用的對象。

資料來源／信義房屋
資料來源／信義房屋

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