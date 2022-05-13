限縮30年期房貸衝擊大 房仲試算：購買力少4成
央行釋出未來不排除限縮30年期以上的房貸的想法，信義房屋試算1000萬房貸利率1.6%的條件下，20年期房貸每月付款約4.87萬元，但30年期同樣月付款4.87萬元，能貸款的金額就可拉高至1392萬元，等於若限縮30年房貸，購屋人的購買力將會下降約四成。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，目前30年期房貸已經逐漸成為市場主流，根據不動產資訊平台統計，去年第三季房貸期數平均已經達到287個月，接近24年，推估30年期房貸已經接近4成，顯示高房價與低利的環境之下，越來越多民眾使用30年期的房貸。
他表示，以同樣月付款4.87萬元試算，利率1.6%，20年期房貸可以申貸千萬元，不過30年期則可以貸到1392萬元，無形中可多增加約392萬元的購買力。
過去房價不斷上漲，民眾勢必得提高預算才能順利購屋，除了長輩資助幫忙外，30年期房貸也成為民眾增加購屋能力的重要工具。
30年期的房貸除了可以增加購屋能力外，對於銀行評估個人房貸負擔能力時也是重要的關鍵，舉例來說，如果一般上班族月收約6萬元，假如申請20年期一千萬元的房貸，銀行會認為每個月房貸佔收入比例過高，而有所疑慮，但若是申請30年期的房貸，就可降低每月房貸佔收入的金額，銀行端核貸過關的機率就較高。
曾敬德指出，30年期房貸在過去一段房價上漲時間，讓購屋人的房價負擔能力增加，也扮演了房市助攻的角色，尤其是在中低總價的市場，未來一旦有重大調整，影響力不容小覷，但也因為影響層面大，政府勢必會審慎考量，尤其過去政策不影響自用與首購，但不鼓勵多房與投資等方向來看，如果真的上路也會審慎評估適用的對象。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言