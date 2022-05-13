快訊

領養代替購買是情緒勒索？網紅花錢買狗哪裡有問題？

合庫銀獲標普全球評級暨其子公司中華信評調升信用評等

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

合庫銀行繼去年4月獲S&P暨其子公司中華信評將評等展望由「穩定」調升成「正向」後，今(2022)年5月6日再獲國際長期信用評等調升為「A+」，國內評等更調升至銀行業最高之「twAAA」評級，長期展望「穩定」，創下歷年最佳評等。

合庫銀行在台灣銀行業中擁有良好的市場地位、穩固的企業基礎、強健的資本水準，以及令人滿意的資金來源與流動性結構，加上在國內銀行業中具有高度系統重要性，及母公司合庫金控審慎的成長策略與資本政策支持下，於今年獲信評公司進一步調升國際及國內長期信用評等，並為本次唯一一家獲中華信評調升國內長期信用評等之銀行，顯見合庫銀行穩健經營的表現獲得肯定。

合庫銀行無論總資產、存款或放款排名均居國內第2大，在國內廣大營運據點的優勢下，持續深耕企金業務；近年來更積極布局海外與加速國際化進程，厚植海外營運實力。去年各項業務表現亮眼，稅後純益達新台幣188.73億元、逾放比率0.22%及備抵呆帳覆蓋率541.67%，均創下歷年來最佳之紀錄。合庫銀行未來將持續採行穩建的成長策略，布局全球，並維持審慎的資本政策，順應國內外永續發展趨勢，加速推動永續金融，積極投入前瞻智慧科技，提供客戶優質金融商品與服務，發揮核心業務優勢，積極朝永續經營目標邁進。

合庫金

延伸閱讀

美防禦績優股 吸金

Subaru BRZ和Toyota GR86雙雙得到IIHS撞擊測試最高評價！

外匯避險成本恐拉高

Toyota豐田汽車上年度銷售超標 大賣950萬輛居史上第二高

相關新聞

30年房貸要限縮？專家：打擊首購族 市場將崩潰

央行2020年底至今已祭出4波選擇性信用管制，央行總裁楊金龍日前表示，選擇性信用管制「還有空間」，後續可能瞄準縮短30年...

30年期房貸漸成主流 若限縮年限將衝擊購買力

央行釋出未來不排除限縮30年期以上房貸的想法，房仲試算千萬房貸利率1.6%的條件下，20年期房貸每月約繳4.87萬元，但...

防疫理賠 專家：有2大未爆彈

防疫險理賠之亂續燒，「快篩陽性視同確診」新制昨上路，但因疑慮頗高，再掀理賠爭議，民眾更擔心後續新冠肺炎可能從第五類法定傳...

台幣爆量貶 短期測試30大關

美國公布最新通膨數據高於預期，在國際股匯市掀起波濤。匯銀主管指出，美股大跌拖累台北股匯市昨（12）日上演雙殺行情，熱錢賣...

熱錢前四月匯出200億美元

美國鷹派升息、美元走勢一枝獨秀，熱錢自亞洲新興市場大舉出走，令台北股匯市震盪加劇。中央銀行總裁楊金龍昨（12）日證實，今...

專家：台幣貶太快

新台幣匯率昨（12）日貶破29.8元，將測試30元整數大關；一名總經專家分析，新台幣兌美元匯率以往的價位多介於29至32...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。