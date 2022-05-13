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領養代替購買是情緒勒索？網紅花錢買狗哪裡有問題？

MSCI調整大陸A股成分 預計5月31日收盤後生效

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

MSCI今(13)日凌晨公布最新一季的指數調整方案，根據MSCI的說明，這次A股的成分股新增廣汽集團等28檔，刪除航天發展等21檔，調整後的MSCI中國A股指數成分股總數增加至508檔，單邊週轉率約3%。這次調整成分股更動幅度較大，但整體權重變化有限，預料對於資金整體層面影響較小，但對增刪個股影響較大。

MSCI自2019年2月底宣佈增加陸A股在MSCI系列指數中的權重起，逐步將大陸A股的納入因子從初始的2.5％增加至20％，並陸續納入創業板及科創板在內的個股，A股權重也隨著不斷提高。

去(2021)年第4季在香港交易所掛牌交易的MSCI中國A50互聯互通指數期貨，憑藉著與MSCI中國A股指數的高相關性，為國際投資者提供配置中國大陸、管理A股風險的重要工具，單日交易量及未平倉口數自上市以來均穩定成長，亦有助於帶動更多國際投資者對中國A股的投資意願。

整體而言，俄烏戰爭拖累全球疫後經濟復甦腳步，而隨著原物料等商品價格的持續上漲，通膨壓力也與日俱增。同時，大陸嚴格的動態清零措施對經濟造成的負面影響已逐漸顯現，預料在疫情緩和之際，中國政府將加大政策刺激力度來穩定經濟。未來如在疫情獲得穩定控制以及工廠復工順利的預期下，下半年陸股仍有表現機會。

A股 MSCI

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