台灣人壽大舉徵才 將招募2000人

中信金（2891）旗下子公司台灣人壽今年大舉徵才，將招募2,000名保險顧問，並於5月將在全台舉辦五場「翻轉未來的選擇」職涯講座，攜手1111人力銀行發言人黃若薇，和年輕人面對面，教戰職涯發展與成功經驗，分享如何成為一名「超級業務」，為客戶和自己創造更好的價值。

行政院主計處薪資平台顯示，2021年金融及保險業經常性薪資依舊高於其他行業，平均每月為6萬5,356元；1111人力銀行更分析，近10年百人以上企業的 CEO ，有三成出身業務。

台灣人壽總經理莊中慶，就曾是一名超級業務，莊中慶強調數位浪潮下，超級業務不只是賣商品，更要賣價值，要把客戶當家人，透過客製化服務為客戶創造新價值。台灣人壽近年不斷創新數位技術並提供完善後援，就是要讓第一線的保險顧問有最好的武器，為客戶量身訂做最適合的保險解決方案。

台灣人壽致力創新數位服務，去年底推出便利安全的「三刷三免」遠距投保服務，全程免下載安裝程式、免接觸、免紙本，不受時間空間限制，15分鐘即可完成投保防疫零接觸；此外，行動保全APP、龍e賠、數位學習平台、智能幫手iKASH、保單健檢等各項數位系統優化上路，透過全方位的數位工具轉型，突破疫情下業務員服務的限制，成為晉升「超級業務」的最佳利器。

今年台灣人壽將廣招逾2,000人，針對保險顧問提供「新人三年全戰力」整合訓練，以完善的激勵晉升方案，透過在地輔導、數位工具輔助及榮耀制度，鼓勵更多轉職者及社會新鮮人投入保險服務。

台灣人壽表示，2021年業務員13個月定著率達83.23%，明顯高於業界平均的63.89%。保險顧問工作，不只是可以賺錢的事業，更是可以長久經營的人生志業。