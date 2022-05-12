楊金龍證實 熱錢前四月落跑逾200億美元

美國鷹派升息、美元走勢一枝獨秀，熱錢自亞洲新興市場大舉出走，令台北股匯市震盪加劇。中央銀行總裁楊金龍今（12）日證實，今年以來至4月底，熱錢匯出規模超過200億美元，而新台幣匯率迅速貶值、滑落至29.8元以下，主要是受到外資匯出的影響，至於新台幣匯率會不會貶破30元，外資動向是最大關鍵。

楊金龍今日赴立法院財委會報告，立委洪孟楷詢問，這兩天美股大屠殺、出現暴跌情況，連帶拖累台股，對於台股後市怎麼看？楊金龍回應，台股裡科技股所占比重很高，而台灣的科技股和美國那斯達克高度連動，那斯達克下跌，台股也會受到影響。

楊金龍不忘補充說，今年以來到5月11日為止，美國那斯達克指數跌幅接近25%，但台股指數只下修11.8%，幅度不到那斯達克指數的一半，這代表台灣的基本面表現還不錯。展望後市，楊金龍說，央行無法預測股市，但台灣基本面很好，即使外資出去，台灣資金動能還是很充足，且股市修正很正常、不可能一直飆漲上去，不過自己無法回答，台股會修正到多少。

楊金龍表示，外資今年賣超台股超過7,000億元，一般而言，外資賣股後就會匯出，估計今年以來匯出規模超過200億美元；外資進出會影響股市，匯市同時也受到牽連，央行很難預測，外資未來要匯出還是匯入，但可以確定的是，新台幣匯率近期大幅貶值，主因就是外資。

多名立委關注，新台幣匯率會不會貶破30元，楊金龍說，外資動向是最大關鍵，不過，「若外資巨量出去，導致匯市波動大、有失序之虞，央行會進去調節。」至於央行是否會選在30元時進場調節，楊金龍強調，匯率沒有防線，央行不會選在特定價位進場，而是關注波動度，央行若發現市場波動度太大，可能影響匯市秩序、波及經濟金融穩定，央行就會進場調節。不過，相較其他貨幣，新台幣的波動度較小。