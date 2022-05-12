致和證總座 潘嬅蓁連任

致和證（5864）今（12）日公告2022年第1季財報數據以及總經理潘嬅蓁連任。受到俄烏戰爭、聯準會升息、高通膨等因素使風險性資產重挫，且不確定性眾多導致台股成交量能銳減，亦反應在致和證今年營運上，首季稅後純益達0.62億、每股純益（EPS）為0.25元。

此外，在股利政策上，致和證延續穩健的配息模式，將配發0.6元現金股利以及0.6元股票股利，今日也公告除權息日訂在6月17日，以今日收盤價13.3元估算，現金股息殖利率為4.5%。

展望今年，致和證券執行副總經理王文促指出，營運方針將鎖定兩大目標：首先，穩住自營業務，部位移往具備穩健表現、穩定配息的標的；其次，將經紀業務維持穩定獲利表現。