國人手機「嗶」6兆消費額 今年可望達陣

2022年疫情大爆發，國人非現金支付消費額，今年有機會達6兆元。據金管會統計，今年首季非現金支付筆數達12.95億筆、消費額1.43兆元，較去年同期各成長2.21%、及10.85%，若每季均以增加1.4兆~1.5兆消費額來估算，原定2023年的6兆元消費額目標，有機會今年提早達陣。

銀行局副局長童政彰說，疫情時期，大家多不喜歡拿現金，加上金管會也請各銀行和電支機構多鼓勵民眾使用非現金交易，若以消費額來看，今年有機會達6兆元。

所謂「非現金支付」有五大類，包括信用卡、ATM轉帳、電子支付（如街口支付）、儲值帳戶（如悠遊卡）、轉帳卡（如Debit卡），其中又以信用卡和ATM轉帳這兩類交易占最大宗，光消費交易額占比就達82%。

金管會是在2021年3月宣布非現金支付的三年計畫，訂定2023年非現金支付交易筆數要成長50%，即達78.32億筆，（估算每年需成長15%）、交易總額要達到6兆元（年增8%）。

若以今年首季交易筆數12.95億筆、交易總額1.43兆元，若每季均以此筆數和交易額來看，全年估算可達51.8億筆、及5.72兆元，顯然筆數僅達標66%、但交易額則達標95%，交易額有機會提早在2022年達標。