陸房地產「融創中國」債務暴雷 台人買基金踩雷6.96億元

大陸房地產商「融創中國」面臨債務暴雷危機，未能順利支付4筆美債利息，市場擔憂國人所持有的高收債連帶遭受波及。金管會證期局副局長蔡麗玲今（12）日表示，目前國內外基金總曝險約6.96億元，占比極小、影響相當有限，至於銀行及證券業則未有任何投資部位。

金管會證期局副局長蔡麗玲表示，截至今年3月底，國人購買境內基金投資融創中國的金額約3.02億元，占持有該部位基金規模比重0.2%，占整體投信基金規模比重僅0.006%，由此可見，其影響相當有限。

另在境外基金部分，蔡麗玲指出，截至今年3月底，境外資金投資融創中國金額為3.94億元，占持有該部位的基金規模比重為0.13%，若以整體境外基金國人持有比重來看，占比不到1%、僅0.01%。至於國內證券商自營部則未持有融創中國的部位。

金管會銀行局副局長童政彰表示，到今年3月底為止，國銀沒有對融創中國有投資上的曝險。金管會保險局副局長林志憲亦提及，國內保險業亦未有相關投資部位。