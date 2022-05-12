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母親「快篩陽」臥床...女兒幫翻身驚覺無生命跡象 相驗死因出爐

產險公司有條件同意數位證明 金管會：必要時才查核

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
產、壽險公會已同意用數位健康證明取代診斷書，但多家產險在公告時仍強調「保留查核權」。示意圖／聯合報系資料照
產、壽險公會已同意用數位健康證明取代診斷書，但多家產險在公告時仍強調「保留查核權」。示意圖／聯合報系資料照

為避免民眾因理賠湧入醫院申請診斷書，導致醫療量能被擠壓，產、壽險公會已同意用數位健康證明取代診斷書，但多家產險在公告時仍強調「保留查核權」。金管會今表示，任何保險理賠都會有此條款，保險公司在必要時才會查核，不會影響到數位證明取代診斷證明的效果。

目前包含旺旺友聯、國泰產、新光產、南山產、富邦產、中信產、泰安產等7家業者已同意用數位健康證明作為診斷證明書的替代文件，但皆強調「保留查核權」，保戶擔憂是否還是用診斷證明書理賠才不會被「刁難」？

保險局副局長林志憲表示，實務上任何保險的理賠，當保戶將相關資料準備齊全後，保險公司在「必要時」才會查核，且會取得保戶授權同意後做查核，一般保險都會有此條款，不會影響到數位證明取代診斷書的效果，不需要解讀為在否定數位健康證明，必要時在客戶授權同意下才會做查核。

此外，近期有保戶組自救會，爭取陪同隔離也要理賠。林志憲表示，防疫保單居家隔離理賠，在保單契約條款中都有提到，隔離要符合傳染病防治法第48條，跟確診者密切接觸才會發隔離通知書，沒有包含「陪同隔離」，一切要回到保險契約條款來處理。

金管會今再針對防疫保單理賠爭議說明。記者戴瑞瑤／攝影
金管會今再針對防疫保單理賠爭議說明。記者戴瑞瑤／攝影

保險 理賠 防疫保單

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