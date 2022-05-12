防疫保單理賠好繁瑣 保戶親身經驗談

防疫政策一變再變，連帶使得防疫保單理賠出現諸多爭議，尤其是如何認定確診、輕症者能否獲得理賠，官方和業者還在進行拉鋸戰。從保戶的親身經驗，最能體會這波保單理賠之難。

自中央指揮中心公布Covid 19 之PCR陽性即確診者，無症狀或輕症狀者，應於家中隔離進行居家照護達指定天數，才能自動解除隔離，販售防疫險保單的保險公司多半依據確診者居家照護事實可視同住院，並依據保單規範賠付住院日額費用乘以隔離天數。但是從申請到獲得理賠，還有繁瑣及漫長的手續要做。

以下是保戶的親身經驗。

台北市黃小姐：

我在防疫險停售潮剛開始時就透過網路投保向A產險、B產險各買1張防疫險，時間都是在4月17日生效，也有順利收到電子保單。沒想到4月27日就真的PCR確診新冠肺炎，一直隔離到5月9日才可以出門。

有趣的是，當我告訴我身邊朋友說我確診了，他們反而「安慰」我說：「至少妳可以比其他人早申請理賠，否則之後就賠不到了。」可見大家最擔心的，是防疫政策不斷改變，產險公司理賠標準也一直在縮限，搞不好輪到他們確診時，防疫保單就變成一張「廢紙」，看得到但賠不到。

我很幸運在5月2日隔離期間就收到衛生所用簡訊寄來的「嚴重特殊傳染性肺炎指定處所隔離通知書」，收到後我也趕緊在3天內下載、備份。解除隔離後，我先上網查了A、B兩產險理賠所需文件，發現兩家產險公司需要的文件不盡相同，但共同的是都要有隔離通知書、醫院診斷書、申請書與存摺影本。但A產險也要求，如果是居家照護者，還需要提供健保快易通截圖；B產險則還要有隔離通知書寄發的簡訊截圖、解隔書。

上述的理賠文件中，最讓人困擾的是醫院診斷書。確診案例愈來愈多，醫護人員忙都忙不過來了，而且難保我去醫院後會不會二次感染，於是我打電話到B產險客服，詢問是否一定要診斷書，但客服表示「還是需要」，我向客服表明我不想現在去醫院申請，客服表示沒關係，但會先幫我「註記」，於是跟我要了基本資料，我也打算等疫情緩和一點再去申請診斷書。

另外，我也問客服：「現在政府應該沒有在發解隔書了吧？要怎麼附上這文件？」客服也只跟我說：「就把你有收到的資料都附上就好。」可見保險公司在網站上公布的防疫險理賠要件似乎還未跟著政府防疫政策更正，這會導致我們保戶更疑惑。

5月11日時，我看到新聞說，保險業同意用數位健康證明取代診斷書，所以我當天晚上就立刻上網下載我的數位健康證明，想說等A、B兩家產險公司宣布可採用數位健康證明時，就可以將理賠文件寄出，但隔天等了一天兩家產險都沒有公布，上網查發現很多業務員、客服都還搞不清楚，都還是跟保戶說要診斷書，第二天我決定「不管了」直接把數位健康證明等資料寄去保險公司，如果保險公司還需要其他資料，我到時再補。

但同時當天有一個新聞，是居家照護期間如果沒有醫療行為或處置用藥，保險公司將不理賠防疫險的住院日額。我在PCR當天急診室有開藥給我，確診後也有向中醫視訊看診拿健保給付的清冠一號，這倒底算不算是有醫療行為或處置用藥呢？保險公司要怎麼確定我有醫療行為或用藥？我會不會賠不到？這些到目前都還沒有答案。

還有，我發現我保的兩家產險公司都還是只接受書面理賠申請，我必須把我手上的隔離通知單、簡訊截圖等全部印出來，但不是每個人家中都有印表機，我只好在隔離結束後到家附近的便利商店影列印，但理賠資料多，如果有遺漏就必須多跑一趟超商，之後還要自己拿到家附近的郵局寄掛號，這點確實不太方便，建議可以增加線上申請理賠的管道。

新北市林姓消防員：

因為工作的關係，我有可能接觸到確診者，因此除了公家的保險外，為了保障自己的安全，我又再向三家保險公司投保了3張防疫保單，加保時間分別在去年3月及今年1、3月，近日都已送件申請理賠。

本人在5月4日快篩陽性後去急診掛號檢驗PCR，當天下午檢驗結果陽性，經衛生局開立居家隔離通知書及確診通知書，依據當時規範是確診者隔離10天，故居家照護隔離至5月14日晚上24時結束，5月15日自動解隔離。

確診後，我檢附了醫療診斷書、確診通知書、居隔通知單，向保險公司申請理賠，但其他人若未備妥這3種文件者未必能如些順利，像有的人居家照護未去掛急診，不一定能拿到診斷書。

我投保的這三張保單，對於因確診發生事實下有無「住院」，理賠認定都不同。依各保險公司給我的確認文件照會單，如A公司賠付確診及隔離費用5萬+2萬5千，並加上住院日額2000元，認定確診者居家照護10日，即確認住院事實2萬元，共9萬5千元；但如B公司防疫保險，賠付隔離費用5千元，未能認定住院，因此無法依據住院日額賠付；C公司則是確診+隔離分別3萬、5萬元，共8萬元。

建議民眾在投保時要清楚了解合約文件，針對確診、居隔、住院所需要的文件資料有哪些，都先準備好。

新北市陳先生：

我是之前透過網路投保A產險公司的防疫險，沒找業務員。沒料到真的在5月2日出現症狀，5月5日快篩出現陽性，5月6日到醫院做PCR，之後從5月6日一路隔離要到16日。

現在想要申請理賠，但是保險公司的客服電話怎麼打都打不進去。我在官網上看了申請手續，心裡馬上產生兩個疑問，第一要確診診斷證明書，但現在都是收到短信通知，根本沒人跑回醫院去拿診斷證明。短信跟健保快易通上的PCR狀態到底能不能當證明？ 第二、網站上說理賠要有解隔書，但我的case要到5月16日才能解隔，也不知能否拿到解隔書，有點擔心。

由於到現在都打不進保險客服專線，只好把手上能有的資料儘量準備著，操心也沒用。

金管會官員一直強調，兩年內申請理賠都有效，問題是單據都要現在取得呀，怎麼可能不急著去醫院辦理相關證明？何況新聞報導說可能七月就要把新冠肺炎從第五類法定傳染病降到第四級，保險公司的理賠金會變少，我當然要趕快準備資料去申請理賠。