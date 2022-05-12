快訊

開放確診者親友代看門診 羅一鈞：不是看診就一定開藥

新增17例死亡個案「3人家中昏迷」 1幼童重症確診

直播／今本土確診+6萬5385例「增加12%」 死亡個案17例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

滙豐銀總行進駐台北101 承諾持續在台深耕

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
滙豐（台灣）商業銀行總行、香港上海滙豐證券喬遷慶祝儀式，上午在台北101大樓舉行，總經理陳志堅（圖）出席主持。記者曾學仁／攝影
滙豐（台灣）商業銀行總行、香港上海滙豐證券喬遷慶祝儀式，上午在台北101大樓舉行，總經理陳志堅（圖）出席主持。記者曾學仁／攝影

滙豐銀行今宣佈喬遷，總行正式進駐台北101大樓。台灣區總經理陳志堅表示，這次總行搬遷代表滙豐集團持續在台灣深耕業務，也意味著台灣是滙豐在亞洲的重點發展市場之一。

陳志堅指出，滙豐銀行在過去近40年的時間裡，參與台灣社會的進步與繁榮，台灣擁有來自各個產業的資產和技能，可以比許多其他國家更加迅速、容易成為亞洲地區永續經濟的領導者。滙豐銀自2020年起至今年第一季為止，在台灣已提供21億美元的ESG相關融資，永續金融相關交易筆數也已逾40筆，積極協助客戶及社會掌握低碳轉型、永續發展的機遇。

滙豐集團已宣布在2050年成爲淨零排放銀行，並於2030年前達到自身營運淨零排放；落實到台灣市場，銀行營運方面2021年已節省13.5萬度的電力，並採購超過2000萬元具有綠色商標的產品，也推出引領業界的綠色建築優惠房貸專案。

陳志堅也表示，搬遷到101大樓後，與過往國貿大樓相較，在耗電率、用水量及廢物量都有明顯的改善，力求減少辦公室營運操作的碳足跡。此外，疫情讓未來的工作場所將不再侷限於一般辦公室，新總行的辦公場域將包含多功能協作空間、專注工作區、社交空間等，更多的開放空間代表著更多的跨團隊溝通與連結，並支持員工彈性工作及在家上班。

陳志堅表示，今年對於滙豐銀行來說，是別具意義的一年，包括順利完成總部搬遷，接下來滙豐銀將繼續拓展在個人消費金融、企業工商金融、環球資本市場、證券服務以及資產管理方面的業務，推動策略目標如財富管理、永續金融、數位科技平台等。

滙豐集團

延伸閱讀

滙豐銀宣布總行進駐台北101 邁向全新里程碑

就想躋身「信義商圈」辦公！商辦太火熱　台北101辦公室樓高租金單價也高

尊榮俱樂部會員送禮最愛 台北101紀念酒「龍膽藍瓶 如意對杯禮盒」限量現身

連三年產地直送 台北101康乃馨花禮線上價600元有找

相關新聞

防疫保單理賠好繁瑣 保戶親身經驗談

防疫政策一變再變，連帶使得防疫保單理賠出現諸多爭議，尤其是如何認定確診、輕症者能否獲得理賠，官方和業者還在進行拉鋸戰。從...

快篩陽性視同確診今上路 防疫保單賠不賠看這點

三類對象快篩陽性視同確診今（12）日上路，產險業對防疫保單理賠看法分歧，傾向PCR檢驗結果為依據較無疑慮，但專家認為，大...

全球人壽落實資安與ESG 要讓永續成為企業文化

全球人壽表示，該公司近年深耕永續發展，結合「因為愛 責任在」品牌理念，成立全球人壽永續發展委員會，於2021年起將已發行...

金管會：滙豐未來5年對台加碼40億 北中南打造旗艦中心

滙豐看好台灣財管市場，將在未來5年加碼台灣40億元，包括在北中南各打造一間旗艦中心。滙豐（台灣）今（12）日喜迎總行進駐...

櫃買中心「永續發展路徑圖專區」上線

為因應永續發展趨勢，金融監督管理委員會於2022年3月3日正式啟動上市櫃公司永續發展路徑圖，依資本額及特定產業類別分於2...

疫情來也沒差！全台刷卡上健身房最多族群 不是竹科工程師

外商公司總經理香香，住小豪宅，沒有貸款，單身的她，目前最大的重心，除了工作，就是「愛自己」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。