滙豐銀總行進駐台北101 承諾持續在台深耕

滙豐銀行今宣佈喬遷，總行正式進駐台北101大樓。台灣區總經理陳志堅表示，這次總行搬遷代表滙豐集團持續在台灣深耕業務，也意味著台灣是滙豐在亞洲的重點發展市場之一。

陳志堅指出，滙豐銀行在過去近40年的時間裡，參與台灣社會的進步與繁榮，台灣擁有來自各個產業的資產和技能，可以比許多其他國家更加迅速、容易成為亞洲地區永續經濟的領導者。滙豐銀自2020年起至今年第一季為止，在台灣已提供21億美元的ESG相關融資，永續金融相關交易筆數也已逾40筆，積極協助客戶及社會掌握低碳轉型、永續發展的機遇。

滙豐集團已宣布在2050年成爲淨零排放銀行，並於2030年前達到自身營運淨零排放；落實到台灣市場，銀行營運方面2021年已節省13.5萬度的電力，並採購超過2000萬元具有綠色商標的產品，也推出引領業界的綠色建築優惠房貸專案。

陳志堅也表示，搬遷到101大樓後，與過往國貿大樓相較，在耗電率、用水量及廢物量都有明顯的改善，力求減少辦公室營運操作的碳足跡。此外，疫情讓未來的工作場所將不再侷限於一般辦公室，新總行的辦公場域將包含多功能協作空間、專注工作區、社交空間等，更多的開放空間代表著更多的跨團隊溝通與連結，並支持員工彈性工作及在家上班。

陳志堅表示，今年對於滙豐銀行來說，是別具意義的一年，包括順利完成總部搬遷，接下來滙豐銀將繼續拓展在個人消費金融、企業工商金融、環球資本市場、證券服務以及資產管理方面的業務，推動策略目標如財富管理、永續金融、數位科技平台等。