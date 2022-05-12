快篩陽性視同確診今上路 防疫保單賠不賠看這點

三類對象快篩陽性視同確診今（12）日上路，產險業對防疫保單理賠看法分歧，傾向PCR檢驗結果為依據較無疑慮，但專家認為，大多保單條款並未明寫須經PCR檢驗程序，原則上須做有利於被保險人的解釋；至於傳出業者主張退件、要求補其他證明再受理理賠申請，對於已接受數位健康證明認證、保留查核權的保險公司「又怎麼可以退件不受理，不就等於不接受數位健康證明」。

指揮中心宣布，今日起居家隔離、自主防疫及居家檢疫三類對象快篩陽性，經醫生遠距或視訊診療認定後，即可視同確診。不過，產險業界對實務上流程仍有疑慮，如醫生如何確認畫面中的快篩試劑出自誰的檢體、快篩誤測機率較高，擔憂詐保風險提高，因此多家產險業者傾向經PCR檢驗程序並出具相關證明，對於防疫保單理賠較無疑慮。

不過，觀察市售大多數的防疫保單，條款內容多以「被保險人於本保險契約有效期間內，經醫院醫師診斷確定罹患第三條約定之法定傳染病」等文字描述，並非以PCR作為唯一診斷方式，因此產險公司這項解釋恐會引發爭議。

保險法專家劉北元表示，保險公司堅持確診流程要PCR，但是保單條款並未有此規定，因此保險公司的堅持並無法律或契約的根據，按照保險法的理論來看，若契約條款的解釋因模糊不清出現爭議，根據保險法第54條第2項規定，原則上是要做有利於被保險人的解釋。

劉北元指出，保單條款是保險公司事先擬定，若未寫清楚，這個責任該誰承擔呢？因此從定型化契約的解釋原則來看，是撰擬者要承擔。

一名產險主管認為，快篩陽性經醫生遠距或視訊診療認定後視同確診，後續將會進行一定程序的理賠審查程序，並希望公會能盡快研議出一個業界可接受的方式，否則A公司認定較寬鬆、B公司認定則較嚴謹，勢必會面臨更多理賠爭議。

此外，近期傳出有業者主張快篩陽性視同確診者的案件會退件、要求補其他證明再受理理賠申請，但保險專家認為，快篩陽性經醫生遠距診療判斷後，將結果登載在數位健康證明上，因此對於已接受數位健康證明認證、保留查核權的業者而言，「又怎麼可以退件不受理，不就等於不接受數位健康證明」，所謂保留最後查核權應是受理理賠申請案件，後續保險公司進行是否確診、是否偽造等查核。