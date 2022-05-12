櫃買中心「永續發展路徑圖專區」上線

為因應永續發展趨勢，金融監督管理委員會於2022年3月3日正式啟動上市櫃公司永續發展路徑圖，依資本額及特定產業類別分於2023年至2027年的四階段時程輔導上市櫃公司揭露溫室氣體盤查資訊，期能因應國際發展趨勢，建立企業溫室氣體盤查能力，並提升我國產業國際競爭力。

為輔導上櫃公司董事會落實永續發展責任，並積極建立溫室氣體盤查及管理能力，櫃買中心已於今（12）日建置專區資訊，其中包含上櫃公司的盤查及查證作業各階段適用時程、推動規劃說明、常見問答及資源分享等資訊。公司及投資人可至櫃買中心官網(https://www.tpex.org.tw/web/)右上角點選「永續發展路徑圖專區」連結，或至「櫃買市場業務宣導網站」( https://dsp.tpex.org.tw )之「公司治理及企業社會責任」頁籤，點選「永續發展路徑圖專區」，即可查詢永續發展路徑圖相關資訊，櫃買中心將持續提供最新資訊供上櫃公司及投資人參考。