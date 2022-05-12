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短期逆風干擾 越南逢回找買點

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
越企第一季財報成長亮眼
越企第一季財報成長亮眼

越南股市近期震盪大，監管事件餘波盪漾，部分銀行傳出緊縮房地產貸款，導致成交動能緩減。中國信託投信表示，在財政刺激措施、消費復甦及出口強勁三大因素帶動下，越南經濟成長展望優於其他市場，越股短線承壓，卻創造了逢低錢進越南的好買點，投資人不妨透過主動型越南基金布局。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，近日跌幅主因並非來自房地產信貸控管，而是受到散戶恐慌情緒影響。對比其他亞洲市場易受外資影響，越盾今年以來走勢與其他主要新興亞洲國家貨幣相比相對強勢，縱使近期市場情緒不佳，多數企業並未下調營運目標，代表營運業績持續向好。4月以來，反而外資持續淨買超，近日更大舉買進大型權值股，逢低加碼意味濃厚。

張晨瑋進一步分析，越股第一季財報稅後淨利年增率約三成的業績亮眼，另預估越股今年每股盈餘(EPS)成長達22%，經過這一波修正，也使指數估值觸及10年均值，亦推高了越股的吸引力。

觀察越南後市，張晨瑋強調，越南基本面穩健，依據過往經驗，短期急跌觸發的賣壓待市場消化後，市場將相對止跌回穩，中長線投資主軸仍為銀行及地產股，目前走勢皆偏弱，提供投資人進場的絕佳買點。

越南 中國信託

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