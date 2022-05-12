「快篩陽視同確診」今上路 理賠仍需數位證明或診斷書

「快篩陽視同確診」政策確定於今起正式上路，為防疫保單理賠爭議再掀波瀾。產險業者昨明確表示，各公司其實有一致性的共識，主要考量快篩陽性視同確診疑慮很高，保戶還是要以數位健康證明或診斷書，才可申請理賠。

快篩陽性視同確診是否可成為保單理賠依據，金管會周二表示，原則上各保險公司要依照契約規定辦理，但業者對快篩確定部分有疑慮，指揮中心公布細節後，還是要由公會來評估相關細節。

產險公會昨尚未公布相關指引，但有產險業者很明確回答，各產險公司之前已有稍微討論過此事，每家同業看法相當一致，全數反對此措施，認為快篩陽性視同確診有盲點，快篩試劑值得商榷的地方很多，無法完全照指揮中心的措施辦理理賠。

業者說明，快篩陽性後雖有經過醫師視訊證明確診，但就保險角度而言，很難判斷是否真的是本人確診，且坊間也出現販售確診者喝過的水等，造假可能性很高，整體來看有嚴重的道德風險，加上目前全球沒有一個廠牌的快篩試劑是百分之百準確，若保險公司以此為依據理賠，也可能出現偽陽性誤理賠情形。

業者強調，多家產險公司已宣布，可用數位健康證明取代診斷書，因數位健康證明有QR Code可辨識是否偽造，且已增加身分證字號等，可信度已經提高很多，也有清楚註明是核酸檢測陽性，由於資訊相當齊全，且產險公司也可請保戶授權查證病歷資料，因此現階段理賠還是會以數位健康證明或診斷書為依據。

不過，若檢視各產險公司的防疫保單條款，多數都僅提到「經醫院醫師診斷確定」，並沒有提到「PCR或核酸檢測」；快篩陽性後，其實也是經過醫師視訊確認是確診，業者若要以契約條款理賠，恐也難以賴帳，後續勢必又要再度爆發一波爭議。但也有保險專家憂心，此新措施雖然一定有人是真的確診，但恐怕也逃不了「假確診詐騙理賠」的情況，保險業面臨新考驗。

對於這波保單之亂，某金融大老坦言，此事相當難解，且還沒到理賠高峰期，後續勢必還有諸多爭議出現，「未來一定有很多客訴」，走到這一步各方都很尷尬，但「解鈴還需繫鈴人」，保險公司還是要盡量填補投保人的損失損害，回歸契約精神，並且更加精準理賠。

金融大老也建議，在此次亂象的教訓下，未來對於熱賣保單，勢必要建立「監控系統」，清楚知道整體產業保單的熱賣狀況，若有超過風險胃納的情況，就要事前去啟動預警，這部分恐是主管機關責無旁貸，也可責成公會或保發中心來執行，讓監控更加精準。