純網銀數存戶市占破1成 傳統銀行陷溫水煮青蛙窘境？
三家純網銀數存戶市占率，在不到兩年時間衝破一成，有銀行憂心忡忡，認為是一記大警鐘，傳統銀行再不加快數位轉型，恐變溫水煮青蛙；但也有銀行老神在在，既認為LINE Bank不可能再無限用高成本獲客，也認為逐利而居的年輕人，對LINE Bank忠誠度、貢獻度其實也不高。
憂心派認為，從韓國的純網銀經驗來看，多以社群基礎、再挾著跨業、異業結盟，這是傳統銀行無法競爭的優勢，尤其是品牌、社群媒體入口和申辦容易，對年輕人極具吸引力。
這派認為，傳統銀行應要更積極因應，從資訊、產品、市場三大塊做思考，一是，傳統銀行的資訊架構，與純網銀的速度和成本是否可以競爭？
二是，傳統銀行還有多少產品沒有數位化？當純網銀業務愈來愈開放、可以做更多的時候，傳統銀行還有甚麼競爭優勢？
三是，傳統銀行異業生態系和創新能力是否可追上純網銀？當未來20~30年面臨Y和Z世代的數位原住民下，還有甚麼競爭力？這是金融業需要面臨Bank4.0一個很大關卡。
不過也有另一派認為，並不擔心年輕人版圖移轉，因為多數人都會逐利而居，帳戶即使開了，也很容易變成靜止戶，而年輕人喜愛LINE Bank，但談到忠誠度和貢獻度，其實並不高。
銀行主管說，數存帳戶一直都「不是賺錢商品」，銀行都是看數存戶可帶來多少貢獻度？又以他行帳戶做線上開戶的第三類數存戶，多是開戶賺高息的「逐高利而居」，貢獻利益都是負數，對這群龐大客群如何做商品滲透，是一大挑戰。
據統計，全台國人1,175萬數存戶中，以第三類數存帳戶556萬戶、佔比47%最高，其中又以Line Bank第三類數存戶占該行比例達97%居冠，顯示去Line Bank開戶者，都是在其他傳統銀行已有戶頭、而又在Line Bank多開一個戶頭者。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言