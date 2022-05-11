純網銀數存戶市占破1成 傳統銀行陷溫水煮青蛙窘境？

三家純網銀數存戶市占率，在不到兩年時間衝破一成，有銀行憂心忡忡，認為是一記大警鐘，傳統銀行再不加快數位轉型，恐變溫水煮青蛙；但也有銀行老神在在，既認為LINE Bank不可能再無限用高成本獲客，也認為逐利而居的年輕人，對LINE Bank忠誠度、貢獻度其實也不高。

憂心派認為，從韓國的純網銀經驗來看，多以社群基礎、再挾著跨業、異業結盟，這是傳統銀行無法競爭的優勢，尤其是品牌、社群媒體入口和申辦容易，對年輕人極具吸引力。

這派認為，傳統銀行應要更積極因應，從資訊、產品、市場三大塊做思考，一是，傳統銀行的資訊架構，與純網銀的速度和成本是否可以競爭？

二是，傳統銀行還有多少產品沒有數位化？當純網銀業務愈來愈開放、可以做更多的時候，傳統銀行還有甚麼競爭優勢？

三是，傳統銀行異業生態系和創新能力是否可追上純網銀？當未來20~30年面臨Y和Z世代的數位原住民下，還有甚麼競爭力？這是金融業需要面臨Bank4.0一個很大關卡。

不過也有另一派認為，並不擔心年輕人版圖移轉，因為多數人都會逐利而居，帳戶即使開了，也很容易變成靜止戶，而年輕人喜愛LINE Bank，但談到忠誠度和貢獻度，其實並不高。

銀行主管說，數存帳戶一直都「不是賺錢商品」，銀行都是看數存戶可帶來多少貢獻度？又以他行帳戶做線上開戶的第三類數存戶，多是開戶賺高息的「逐高利而居」，貢獻利益都是負數，對這群龐大客群如何做商品滲透，是一大挑戰。

據統計，全台國人1,175萬數存戶中，以第三類數存帳戶556萬戶、佔比47%最高，其中又以Line Bank第三類數存戶占該行比例達97%居冠，顯示去Line Bank開戶者，都是在其他傳統銀行已有戶頭、而又在Line Bank多開一個戶頭者。