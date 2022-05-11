敲警鐘！LINE Bank首季數存戶破百萬戶 年輕版圖正挪移

據金管會最新統計，2022年第一季全台國人開立各銀行數位存款帳戶達1,175萬戶、季增12.2%，其中以獨占LINE生態圈的連線商銀（Line Bank）首度衝破百萬戶達110.91萬戶、季增5成，踢走第一銀擠入第四大，進逼永豐銀老三地位，更直挑台新銀行龍頭寶座。

據了解，目前Line Bank百萬數存戶都是「台幣」帳戶，一旦Line Bank開放外幣帳戶，可望追上台新（2887）銀Richart，市場預料，最快今年內就有機會奪下「數位王」冠軍。

據統計顯示，全台1,175萬數存戶中，三家純網銀就占了119.4萬戶，占比快速攀至1成，有銀行主管示警：這已是年輕人版圖移轉的一大警訊。

他認為，傳統銀行的數位帳戶、網銀等數位化服務，對年輕人吸引力已降低，年輕客源版圖已從傳統銀行、挪移到純網銀市場，若拉長時間軸來看，在爭取未來客源主力（年輕人）上，對傳統銀行而言，恐是一大隱憂。

另一家民營主管則說，LINE Bank數存戶這一年的「飛躍性」成長，最關鍵原因是：LINE Bank獨占的LINE生態系很強，擁有強大的社群基礎，再加上跨業和異業結合、積極行銷策略，自然輕鬆導客又獲客。

Line Bank在2021年初才正式開業上路，僅短短一年就踢走中信銀、王道銀（2897）等消金大行，今年首季開戶數達110.91萬戶，踢走第一銀行居老四，離老三永豐銀118.2萬戶，僅差距7.3萬戶咫尺。

目前數位帳戶依開戶的身分驗證強度，分3類。第一類是指全新客戶透過自然人憑證開新數存戶；第二類是已開立帳戶的自行客戶，線上開自行新數存戶；第三類是其他銀行的存款戶或信用卡戶，或是自行卡戶，線上開新數存戶。

據金管會統計顯示，Line Bank第三類數存戶占比97%居冠，等於100位客戶中，就有97位都是從他行來的新戶，金管會官員說，純網銀從第三類數存戶切入可獲得全新客戶(非自行客戶)，的確有助純網銀短期內大量獲客。

銀行業者也點出未來Line Bank挑戰，一是積極獲客策略，已造成Line Bank虧損，未來恐不能再一昧用高利攬客，得轉向深耕客源，二是Line Bank能不能從導客、獲客，進一步知客(描繪客戶消費輪廓)、留客(黏著度)、育客(客戶貢獻度)，後三者得看Line Bank跟LINE生態圈結合有多深。